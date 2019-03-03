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الإمارات: القضية الفلسطينية جوهرية بالنسبة للأمتين العربية والإسلامية

الأحد، 03 مارس 2019 01:00 ص
الإمارات: القضية الفلسطينية جوهرية بالنسبة للأمتين العربية والإسلامية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولى بدولة الإمارات العربية المتحدة
أبوظبى /أ ش أ/
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أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولى بدولة الإمارات العربية المتحدة، أن القضية الفلسطينية جوهرية بالنسبة للأمتين العربية والإسلامية، والسعى نحو التوصل إلى حل شامل ودائم وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ، فى المؤتمر الصحفى الذى عقد فى ختام أعمال الدورة الـ 46 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامى ، " إن منظمة التعاون الإسلامى أنشأت من يومها الأول لدعم وخدمة القضية الفلسطينية وعلى رأسها قضية القدس الشريف ونحن ملتزمون بمبادرة السلام العربية التى لاقت دعمًا من الدول العربية ومن المنظمة ولاقت أيضا دعمًا واسعًا من مختلف دول العالم ، وإن دولة الإمارات ملتزمة بدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ، وندعو المجتمع الدولى للوفاء بالتزاماته تجاه القضية الفلسطينية واللاجئين الفلسطينيين".

وأضاف " أبارك للجميع المخرجات التى أسفر عنها اجتماعنا والتى ستمكن العالم الإسلامى من تجاوز أزماته وتؤمن مستقبلا أكثر إشراقا لشعوبنا ، واليوم شهدنا موافقة الدول الأعضاء على استحداث جائزة منظمة التعاون الإسلامى للأعمال والمبادرات الجليلة التى تخدم مبادئ وأهداف المنظمة باعتبارها منبرًا لترسيخ القيم النبيلة وتقوية أواصر الوحدة والتضامن بين دولنا".

وتابع " نود أن نعرب عن قلقنا الشديد من التدخلات الإيرانية فى الشؤون الداخلية للدول عبر الخطاب الطائفى والتدخل السياسى والعسكرى والثقافى الذى يقوض الأمن والاستقرار ويؤجج النزاعات الطائفية فى منطقتنا ، وأجدد الموقف الجماعى للدول الأعضاء ضد الإرهاب بكافة أشكاله وصوره ، ويساورنا القلق إزاء الخطر الذى تمثله الجماعات المتطرفة والإرهابية على استقرار الدول الأعضاء وأمنها وسلامة أراضيها ، ونؤكد على أهمية وضع التدابير التشريعية القانونية اللازمة لمواجهة هذه الآفة".

 


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