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الإعدام لمتهم والمؤبد لـ 4 آخرين بقضية "خلية أكتوبر الإرهابية"

الأحد، 03 مارس 2019 12:50 م
الإعدام لمتهم والمؤبد لـ 4 آخرين بقضية "خلية أكتوبر الإرهابية" المستشار شعبان الشامى-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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قضت الدائرة 15 إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بمعاقبة المتهم محمد إبراهيم فتحى، وكنيته "أبو أنس" بالإعدام شنقا، ومعاقبة 4 آخرين بالسجن المؤبد، فى إعادة محاكمة 5 متهمين بالقضية المعروفة إعلامياً بـ "خلية اكتوبر الإرهابية". 
 
صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار واسامة عبد الظاهر وسكرتارية أيمن القاضي وأحمد رضا.
 
كانت  محكمة النقض قد قضت بقبول الطعن المقدم من 7 متهمين محكوم على 5 منهم بالإعدام شنقاً، والمؤبد لمتهمين آخرين، وتغريمهما 20 ألف جنيه ومصادرة السلاح والمضبوطات بالقضية، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة جميعها، وإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة أخرى مغايرة .. والتي اصدرت قرارها المتقدم.
 

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خلية اكتوبر

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