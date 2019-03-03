الأوقاف الأردنية ترفض إجراءات إسرائيل بحق أعضاء مجلس أوقاف القدس

عمان (أ ش أ)

رفضت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية القرارات التى اتخذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الأحد، بحق أعضاء مجلس أوقاف القدس.

وقال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنى الدكتور عبدالناصر أبوالبصل- فى تصريح أوردته وكالة الأنباء الأردنية - إن قرار سلطات الاحتلال اليوم إبعاد الشيخ عبدالعظيم سلهب رئيس مجلس أوقاف القدس، والذى يحمل الصفة الدبلوماسية، لمدة أربعين يوماً عن الحرم القدسى الشريف، وكذلك إبعاد الدكتور ناجح بكيرات نائب مدير أوقاف القدس لمدة أربعة أشهر، وغيرها هو "تصرف مرفوض وتصعيد جديد يهدف إلى تعطيل عمل إدارة اوقاف القدس، وترهيب أعضاء مجلس الأوقاف الذى أعاد تشكيله مجلس الوزراء الأردنى مؤخراً".

وأكد أن اتخاذ هذه الإجراءات التعسفية من قبل سلطة الاحتلال استهداف ممنهج للمسجد الأقصى المبارك ولإدارة الأوقاف ومجلس الأوقاف رئيساً وأعضاء، معتبرا هذا مساس مباشر بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية.

وأضاف أن اتخاذ الإبعاد وسيلة ضغط للتدخل فى المسجد الأقصى المبارك أمر مرفوض يزيدنا تصميماً وتمسكاً بأن (باب الرحمة) جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى، وغير قابل للتفاوض أو التقسيم أو المشاركة".