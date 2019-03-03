اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

يقدم "اليوم السابع" لقرائه خدمة "اعرف كل حاجة فى دقيقة"، والتى تتضمن حصادا مختصرا لأهم وأبرز الأحداث فى شتى المجالات الإخبارية منها العربية والعالمية والاقتصادية والفنية والرياضية.
السيسى: مصر والفاتيكان لديهما مجال واسع للتعاون فى ترسيخ الوسطية ونبذ التطرف.. ويؤكد: نسعى لتعزيز جهود التكامل الإقليمى وتطوير البنية التحتية فى أفريقيا
انقطاع المياه 8 ساعات غدا عن عدة مناطق بالقاهرة بسبب أعمال "الدائرى الأوسطى".. وقطعها 6 ساعات عن القناطر الخيرية والتوسعات الشمالية بـ6 أكتوبر والحى الـ16 بالشيخ زايد
محكمة الجنايات تقضى بالإعدام لمتهم والمؤبد لـ4 آخرين بقضية "خلية أكتوبر الإرهابية"
استمرار صرف الخبز المدعم للمحذوفين من البطاقات بالمرحلة الأولى.. وقبول 3% من التظلمات بعد التأكد من استحقاقهم
إبادة 518 مزرعة مخدرات وضبط 5 أطنان بانجو جاف بسيناء
وزارة الزراعة تعلن اكتشاف نوع جديد لمرض أنفلونزا الطيور "h5n2"
فتح باب تلقى طلبات تركيب العدادات الكودية أبريل المقبل.. والكهرباء تعلن الانتهاء من تركيب 2 مليون عداد مسبوق الدفع بالمناطق العشوائية
غدا.. أمطار على السواحل الشمالية والصغرى بالقاهرة 13 درجة
أجاي يغادر مران الأهلى بعد تعرضه للإصابة.. والزمالك يكتفى بتغريم "كهربا" بعد إيقافه مباراة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة