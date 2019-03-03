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الأحد، 03 مارس 2019 10:47 م
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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

الأحد، 03 مارس 2019 09:46 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد
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اليوم السابع بلس
 

يقدم "اليوم السابع" لقرائه خدمة "اعرف كل حاجة فى دقيقة"، والتى تتضمن حصادا مختصرا لأهم وأبرز الأحداث فى شتى المجالات الإخبارية منها العربية والعالمية والاقتصادية والفنية والرياضية.

1
 

السيسى: مصر والفاتيكان لديهما مجال واسع للتعاون فى ترسيخ الوسطية ونبذ التطرف.. ويؤكد: نسعى لتعزيز جهود التكامل الإقليمى وتطوير البنية التحتية فى أفريقيا

 

2
 

النائب العام يأمر باستدعاء رئيس هيئة السكة الحديد لسؤاله فى حادث محطة مصر

 

 

 

 

3
 

 

انقطاع المياه 8 ساعات غدا عن عدة مناطق بالقاهرة بسبب أعمال "الدائرى الأوسطى".. وقطعها 6 ساعات عن القناطر الخيرية والتوسعات الشمالية بـ6 أكتوبر والحى الـ16 بالشيخ زايد

 

4
 

 

محكمة الجنايات تقضى بالإعدام لمتهم والمؤبد لـ4 آخرين بقضية "خلية أكتوبر الإرهابية"

 

5
 

 

استمرار صرف الخبز المدعم للمحذوفين من البطاقات بالمرحلة الأولى.. وقبول 3% من التظلمات بعد التأكد من استحقاقهم

 

6
 

إبادة 518 مزرعة مخدرات وضبط 5 أطنان بانجو جاف بسيناء

 

7

 

وزارة الزراعة تعلن اكتشاف نوع جديد لمرض أنفلونزا الطيور "h5n2"

 

8
 

 

فتح باب تلقى طلبات تركيب العدادات الكودية أبريل المقبل.. والكهرباء تعلن الانتهاء من تركيب 2 مليون عداد مسبوق الدفع بالمناطق العشوائية

9
 

 

غدا.. أمطار على السواحل الشمالية والصغرى بالقاهرة 13 درجة

 

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أجاي يغادر مران الأهلى بعد تعرضه للإصابة.. والزمالك يكتفى بتغريم "كهربا" بعد إيقافه مباراة

 

 


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