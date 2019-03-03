اضبط مخالفة.. مواصلات متهالكة تنقل طلاب عزب أكياد بالشرقية لمدارسهم

" بنشوف الموت كل يوم وأحنا رايحين المدرسة محشورين فى علبة سردين"، هذا هو تعبير أطفال عزبتى الجروانى والسعادات وحسن رزيق التابعين للوحدة المحلية بقرية أكياد فى مركز فاقوس محافظة الشرقية، والذين يضطرون للذهاب لمسافة أكثر من 3 كيلو يوميا للأقرب مدرسة.

وأكد الأهالى لـ"اليوم السابع" أنهم يضطرون للاستخدام وسائل موصلات غير آمنة لتوصيل أولادهم للمدرسة، مما يعرضهم للحوادث، خاصة أن الطرق ترابية وغير ممهدة، والتى تتحول لبرك طينة فى الشتاء تعوق المرور عليه.

وأكد محمود نصر عضو مجلس محلى سابق، أن الأهالى بالقرية تبرعوا فيما بينهم بقطعة أرض 13 قيراط بزمام حسن زريق لبناء مدرسة لتعليم الأساسى، وتمت موافقة المحافظ على التبرع لبناء المدرسة وموافقة الزراعة الأبنية التعليمية من عام 2016 وحتى لم إدراجها فى الخطة منذ ذلك الحين.

وطالب الأهالى والتلاميذ هيئة الأبنية التعليمية بسرعة بناء المدرسة حفاظا على حياتهم وتخفيف المعاناة عنهم.