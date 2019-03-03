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استقرار أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 3 مارس 2019

الأحد، 03 مارس 2019 12:03 م
استقرار أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 3 مارس 2019 حديد واسمنت - ارشيفية
كتبت – منى ضياء
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استقرت أسعار الحديد والاسمنت اليوم الأحد الموافق 3 مارس 2019، حسب ما أكده أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية.

وقال الزينى لليوم السابع أن أسعار بيع الحديد تسليم أرض المصنع ويتراوح ما بين 11 – 1.600 ألف جنيه للطن، ويصل السعر للبيع التجارى ما بين 11.200 – 11.700 ألف جنيه، ويصل السعر إلى المستهلك بقيمة 11.350 – 11.800 ألف جنيه للطن.

وتوقع الزينى عودة الأسعار العالمية للبيليت(حديد نصف مصنع) للانخفاض فى مارس المقبل، حيث يقل جمع الخردة فى شهرى يناير وفبراير بسبب البرودة، ويعاود النشاط فى مارس، لافتا إلى وجود حالة ركود عالمى وزيادة فى المعروض من الصلب.

وبالنسبة للأسمنت فتشهد الأسعار استقرارا وتتراوح ما بين 700 – 750 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، ويصل سعر البيع التجارى ما بين 800 – 830 جنيها للطن، ويصل إلى المستهلك بسعر يتراوح ما بين 800 – 850 جنيها للطن، أما أسمنت التشطيبات فيتراوح سعره ما بين 600 – 650 جنيها للطن تسليم أرض المصنع، ويصل إلى المستهلك بسعر 700 – 750 جنيها للطن.


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