استئناف الدعاية الانتخابية فى "تكميلية أشمون" بمجلس النواب فى الداخل

كتب إبراهيم قاسم – هدى أبو بكر

تستأنف اليوم الأحد، الدعاية الانتخابية للانتخابات التكميلية لمجلس النواب، بدائرة أشمون بالمنوفية فى الداخل، وذلك بعد انتهاء تصويت المصريين فى الخارج أمس السبت، على أن تبدأ فترة الصمت الانتخابى السبت 9 مارس الجارى.

وأكد المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها، فى تصريح سابق لـ "اليوم السابع"، إن الهيئة لم تتلق أى شكاوى أو رصدا لمخالفات الدعاية الانتخابية التى يمارسها المرشحين على المقعد الخالى بدائرة أشمون بمحافظة المنوفية

وأوضح "الشريف"، أنه سبق وأن شكلت الهيئة لجنة لرصد مخالفة ضوابط الدعاية الانتخابية التى تقع فى دائرة أشمون بالمخالفة للضوابط التى قررها الدستور أو القانون أو قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الدعاية الانتخابية، وكذا مراجعة ومراقبة حساباتها، مشيرًا إلى أن اللجنة لم ترصد أى مخالفات حتى الآن ولم تتلق الهيئة الوطنية للانتخابات أى شكاوى بخصوص الدعاية.

وتتلقى الهيئة الوطنية للانتخابات، بدءا من اليوم الأحد، محاضر فرز اللجان الخاصة بتصويت المصريين فى الخارج فى الانتخاب التكميلية لمجلس النواب بدائرة أشمون بالمنوفية، تباعا من الدول التى جرى فيها التصويت والذى انتهى فى التاسعة مساء أمس، بحسب تصويت كل دولة، وذلك تمهيدا لتجميعها على نتائج الداخل

وجرى تصويت المصريين بالخارج فى الدائرة على مدار يومى الجمعة والسبت، على أن تستقبل الهيئة برئاسة المستشار لاشين إبراهيم الحصر العددى للجان، حيث تقوم السفارات بالخارج بإرسالها لوزارة الخارجية ، والتى تقوم بدورها بإرسالها للهيئة الوطنية للانتخابات

وتجرى الانتخابات فى الداخل يومى 10 و11 مارس الجارى.

وعدلت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، مواعيد الإعادة – إن وجدت - فى الانتخابات التكميلية لدائرة أشمون بالمنوفية، وذلك من خلال تقليص المدد التى سبق وأن حددتها الهيئة فى الجدول الزمنى

وتضمنت التعديلات الجدول الزمنى إجراء انتخابات الاعادة فى الخارج يومى 2 و3 أبريل بدلا من يومى 5 و6 أبريل، كما تم تقليص المدة المحددة لدعاية الانتخابية فى حالة جولة الاعادة بالداخل بحيث تبدأ يوم 4 أبريل بدلاً من يوم 7 أبريل، ويكون بدأت فترة الصمت الدعائى يوم 6 أبريل بدلاً من يوم 13 أبريل.