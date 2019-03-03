ارتفاع بورصة دبى بنسبة 0.25% بختام التعاملات مدفوعة بقطاع الاستثمار

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.25% رابحاً عدد 6.56 نقطة ليغلق عند مستوى 2642.34 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 84.9 مليون سهم محققة ما قيمته 107.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 1598 صفقة لـ30 سهما، وارتفع 16 سهماً، فيما انخفض 9 أسهم، واستقر 5 أسهم.

وارتفعت 4 قطاعات على رأسها قطاع الاستثمار بنسبة 1.39%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.92%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.07%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.02%، فيما تراجع قطاع النقل بنسبة 2.05%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.99%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم داماك العقارية بنسبة 5.80%، ثم شركة آن ديجيتال سيرفسس القابضة بنسبة 3.88%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة الاستشارات المالية الدولية بنسبة 9.60%، ثم شركة شعاع كابيتال بنسبة 3.77%.