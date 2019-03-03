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ارتفاع بورصة الكويت بحتام التعاملات مدفوعة بقطاعات النفط والعقار

الأحد، 03 مارس 2019 01:58 م
ارتفاع بورصة الكويت بحتام التعاملات مدفوعة بقطاعات النفط والعقار بورصة الكويت - صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بقطاعات البنوك والنفط والغاز والعقار.
  
وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.57% رابحا عدد 29.98 نقطة ليغلق عند مستوى 5261.64 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.79% رابحا عدد 43.25 نقطة ليغلق عند مستوى 5525.44 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.06% رابحا عدد 2.73 نقطة ليغلق عند مستوى 4775.72 نقطة.
 
وجرى التداول بختام التعاملات على 95.7 مليون سهم بقيمة 19.8 مليون دينار كويتى عبر 3978 صفقة.
 
وارتفعت 7 قطاعات على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 1.20%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.85%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.84%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.43%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.20%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 014%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.05%. 
 
وجاء سهم "تمدين" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 12.62%، تليه وربة بنسبة 8.25%، ثم تمدين بنسبة 7.05%، فيما تصدر سهم "المدن" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10.39% ثم سنام بنسبة 6.59%، ثم وطنية بنسبة 5.98%.
 

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