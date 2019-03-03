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الأحد، 03 مارس 2019 03:12 م
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ارتفاع بورصة البحرين بختام التعاملات مدفوعة بقطاعات البنوك والاستثمار والخدمات

الأحد، 03 مارس 2019 01:50 م
ارتفاع بورصة البحرين بختام التعاملات مدفوعة بقطاعات البنوك والاستثمار والخدمات بورصة البحرين
كتب هانى الحوتى
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ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.34% رابحاً عدد 4.83 نقطة ليغلق عند مستوى 1471.49 نقطة، مدفوعة بصعود قطاعات البنوك التجارية والاستثمار والخدمات.
 
  
وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 1.6 مليون سهم، بقيمة قدرها 365 ألف دينار بحرينى.
 
 
وقاد الارتفاع، قطاع البنوك التجارية بنسبة 15.48% مدفوعة بصعود بنك البحرين الوطنى بنسبة 0.72%، البنك الأهلى المتحد بنسبة 0.61%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 2.21% مدفوعة بصعود مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 1.96%، مجموعة ترافكو بنسبة 0.63%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.77% مدفوعة بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.61%.

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