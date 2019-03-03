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ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بختام تعاملات أولى جلسات شهر مارس

الأحد، 03 مارس 2019 02:52 م
ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بختام تعاملات أولى جلسات شهر مارس البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع وأولى جلسات شهر مارس، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى، فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 1.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 821.400 مليار جنيه.
    
وبلغ حجم التداول على الأسهم 223 مليون ورقة مالية بقيمة 703 مليون جنيه، عبر تنفيذ 23.9 ألف عملية لعدد 181 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 86.08% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.58%، والعرب على 6.34% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 27.76% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.23%.
 
ومالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية للبيع بقيمة بلغت 90.3 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 17.6 مليون جنيه، 9.2 مليون جنيه، 7 ملايين جنيه، 16.3 مليون جنيه، 40.3 مليون جنيه، على التوالى.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 14819 نقطة، فيما هبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 2404 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.22% عند مستوى 18788 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 716 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 1804 نقطة، فيما هبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 480 نقطة.
 
وارتفعت أسهم 37 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 104 شركة، ولم تتغير مستويات 40 شركة.
 

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