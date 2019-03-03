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"اختبر سمعك" اليوم في احتفالية جامعة عين شمس احتفالا بيوم السمع العالمى

الأحد، 03 مارس 2019 07:00 ص
"اختبر سمعك" اليوم في احتفالية جامعة عين شمس احتفالا بيوم السمع العالمى حاسه السمع - أرشيفية
كتب محمود راغب
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تنظم وحدة السمع بقسم الأنف والأذن والحنجرة، بكلية الطب جامعة عين شمس ، اليوم الأحد، احتفالية منظمة الصحة العالمية بمناسبة يوم السمع العالمي، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة.

تقام الاحتفالية برعاية الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس و الدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و برئاسة الدكتور محمود المتيني عميد كلية الطب ، وتنسيق الدكتور نادية كمال الأستاذ  المتفرع بقسم الأنف والأذن والحنجرة  و الدكتور عادل عبد المقصود أستاذ ورئيس وحدة السمع بقسم الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب و إشراف عام  سمير عبد الناصر أمين عام الجامعة. 

ويشارك في الاحتفالية نخبة من الفنانين من بينهم الفنان أشرف ذكى و الفنانة نهال عنبر و الفنان إيهاب فهمي ، بالإضافة  إلى عدد من البرلمانيين والأساتذة والمتخصصين.

يقام  على هامش الاحتفالية حملة " اختبر سمعك " ، كما سيتم اطلاق تطبيق إلكتروني يمكن من خلاله اختبار السمع عبر أجهزة  المحمول.
 


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