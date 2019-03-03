اجتماع مشترك لمجلسى وزراء العدل والداخلية العرب غدا فى تونس

(أ ش أ)

يعقد مجلسا وزراء العدل والداخلية العرب اجتماعا مشتركا غدا الاثنين، فى تونس بمشاركة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن على كومان، وبدعوة منهما لمناقشة تفعيل الاتفاقيات الأمنية والقضائية .

وذكر بيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة العربية اليوم الأحد أن هذا الاجتماع يعقد باقتراح من مصر فى الدورة (31) لمجلس وزراء الداخلية العرب فى 12 مارس 2014، حيث رحب وزراء العدل العرب بهذا المقترح .

وأضاف البيان "أنه فى إطار التنسيق والتعاون بين أمانتى مجلس وزراء العدل والداخلية العرب، فقد عقدت اجتماعات تحضيرية لممثلى وزراء العدل والداخلية فى الدول العربية لدراسة الاتفاقيات والاستراتيجيات والقرارات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، وذلك بهدف تضمين نتائج هذا الاجتماع فى وثائق الاجتماع الوزارى المشترك غدا .

وأكدت الأمانة العامة أن هذا الاجتماع الوزارى المشترك يعقد فى وقت حساس تتكاتف فيه جهود الدول العربية فى مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بهدف تفعيل الاتفاقيات العربية ذات الصلة لمكافحة الإرهاب وعلى وجه الخصوص الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب .

وكان وزراء العدل العرب قد وافقوا فى اجتماعهم الأخير فى الخرطوم نوفمبر 2018 على عقد هذا الاجتماع المشترك بين مجلس وزراء العدل والداخلية لتفعيل الاتفاقيات الأمنية والقضائية العربية على أن يسبقه اجتماع تحضيرى على مستوى الخبراء لإعداد مشاريع القرارات التى ستصدر عن الاجتماع .