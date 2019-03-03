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اتحاد الصحفيين الألمان ينتقد رفض تركيا تجديد عمل صحفيين ألمان على أراضيها

الأحد، 03 مارس 2019 03:27 م
اتحاد الصحفيين الألمان ينتقد رفض تركيا تجديد عمل صحفيين ألمان على أراضيها أردوغان
برلين (أ ش أ)
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انتقد المتحدث باسم اتحاد الصحفيين الألمان هيندرك تسورنر، رفض السلطات التركية تجديد عمل صحفيين ألمان على أراضيها.

وقال تسورنر -فى تصريح، اليوم الأحد، نقلته صحيفة "تاجس شبيجل" الألمانية- يبدو أن حكومة حزب العدالة والتنمية تريد منع التغطية الإعلامية المنتقدة حيث لا يوجد أى سبب مفهوم لهذا المنع.. مشددًا على ضرورة منح الصحفيين هويتهم الصحفية على الفور والكف عن تضييق الخناق على حرية الصحافة فى تركيا.

وكانت السلطات التركية امتنعت عن تجديد تصريح عمل الصحفى من هيئة الإذاعة الألمانية (NRD) هليل جولبياز، كما أكدت وسائل الإعلام أن يورغ براسى مدير مكتب القناة الألمانية الثانية (ZDF) فى إسطنبول، وتوماس زايبرت الصحفى لدى تاجس شبيجل منذ 22 عامًا، لم يتم تجديد تصاريح عملهم الصحفية.

ولم تذكر السلطات التركية السبب الذى تذرعت به لمنع تجديد التصريحين حيث جاء فى الرسالة الإلكترونية التى أرسلتها السلطات التركية إلى برازسى وزايبرت: "لم تتم الموافقة على طلب تجديد بطاقتكم الصحفية للعام 2019".

جدير بالذكر أن برلين احتجت على رفض تركيا تجديد اعتماد يورغ براسى وتوماس زايبرت، واصفة القرار بأنّه "غير مفهوم"، حيث ذكرت ماريا أديباهر، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية، إن "القرار غير مفهوم.. نحن نراقب الوضع بقلق متزايد".

 


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