إيفانكا ساخرة: ابنة دونالد ترامب أصعب مهمة فى العالم

كتبت ريم عبد الحميد

سخرت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، من نفسها خلال مشاركتها فى حفل عشاء "جريديرون" السنوى مساء أمس السبت.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، فأن إيفانكا قالت أمام العشاء الذى حضره 700 من الصحفيين، وهو التقليد السنوى الذى اعتاد الرؤساء الأمريكيون على حضوره لكن ترامب لم يشارك فيه هذا العام، إن الصحافة تعتقد على ما يبدو أنه من المفارقة أنها ولدت بامتياز كبير، ويعتقدون أن الناس يريدون العمل من أجل ما يتم منحهم إياه، كما لو أن ابنة دونالد ترامب ليست أصعب مهمة فى العالم.

وارتدت إيفانكا فستانا سعره 2750 دولار فى هذا الحفل ونشرت صورة لها بصحبة زوجها قبل الحفل على تويتر وصاحبتها بتعليق "موعد ساخن".

وقالت إيفانكا أن والدها طلب منها أن تحضر الحفل بدلا منه، فى ظهر اليوم الذى نظم فيه. وسخرت من أسف والدها لعدم حضور الحفل بالقول "الفرصة للسخرية من الإعلام ليس بالشىء الذى يفوته بسهولة"، وأضافت قائلة إنه بالنسبة له فأن كل يوم هو عشاء جريديرون.

وكانت السيناتور الديمقراطية إيمى كلوبكار، التى تسعى لخوض السباق الرئاسى فى 2020، هى المتحدثة الديمقراطية فى هذا الحدث. وسخرت بدورها من التقارير التى زعمت أنها وبخت موظفا لديها لأنه لم يحضر لها شوكة للسلطة، وسألت الحضور " كيف يجد الجميع السلطة.. إنها بحاجة إلى زيت فرو رأس وقليل من قشرة الشعر".