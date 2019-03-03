إنفوجراف.. 5 أرقام تكشف دعم المرأة فى إطار أهداف التنمية المستدامة

كتب محمد عبد العظيم

أعلنت وزارة التخطيط عن مؤشرات النوع الاجتماعى فى أهداف التنمية المستدامة، حيث أن تعزيز القدرات المالية للنساء لا يساهم فقط فى القضاء على الفقر، ولكن أيضا فى تعليم أفضل ونتائج غذائية وصحية أفضل للأطفال، وفيما عرضت صفحة "رؤية مصر 2030"، إنفوجراف يتضمن 5 أرقام عن دعم المرأة المصرية.

1- تشكل السيدات 89 % من المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة"، والتابع لوزارة التضامن الاجتماعى.

2- تمثل مساهمة المعارض فى زيادة مبيعات الأسر المنتجة بحوالى 60 مليون جنيه.

3- 58.3 ألف مشروع للسيدات ضمن مساهمة جهاز تنمية المشروعات.

4- 16.3 ألف فرصة توظيف نتجت عن برنامج "مستورة"، التابع لوزارة التضامن الاجتماعى.

5- 10000 مستفيدة من مبادرة إمرأة منتجة داعمة للاقتصاد المصرى، والتابعة للمجلس القومى للمرأة.



