video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 03 مارس 2019 01:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

إنفوجراف.. 5 أرقام تكشف دعم المرأة فى إطار أهداف التنمية المستدامة

الأحد، 03 مارس 2019 01:39 م
إنفوجراف.. 5 أرقام تكشف دعم المرأة فى إطار أهداف التنمية المستدامة المرأة العاملة - ارشيفية
كتب محمد عبد العظيم
إضافة تعليق

أعلنت وزارة التخطيط عن مؤشرات النوع الاجتماعى فى أهداف التنمية المستدامة، حيث أن تعزيز القدرات المالية للنساء لا يساهم فقط فى القضاء على الفقر، ولكن أيضا فى تعليم أفضل ونتائج غذائية وصحية أفضل للأطفال، وفيما عرضت صفحة "رؤية مصر 2030"، إنفوجراف يتضمن 5 أرقام عن دعم المرأة المصرية.

0

 

1- تشكل السيدات 89 % من المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة"، والتابع لوزارة التضامن الاجتماعى.

2- تمثل مساهمة المعارض فى زيادة مبيعات الأسر المنتجة بحوالى 60 مليون جنيه.

3- 58.3 ألف مشروع للسيدات ضمن مساهمة جهاز تنمية المشروعات.

4- 16.3 ألف فرصة توظيف نتجت عن برنامج "مستورة"، التابع لوزارة التضامن الاجتماعى.

5- 10000 مستفيدة من مبادرة إمرأة منتجة داعمة للاقتصاد المصرى، والتابعة للمجلس القومى للمرأة.

Capture
 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزيرة التخطيط: صندوق مصر يمثل صندوقاً استثمارياً سيادياً مملوكاً بالكامل للدولة

التخطيط: اختيار الموظفين وترقيتهم على أساس قدراتهم ومعرفتهم ومهاراتهم

وزارة التخطيط

التنمية المستدامة

رؤية مصر 2030

اخبار وزارة التخطيط




لا تفوتك
التعليم تعلن حاجتها لمعلمين بمدارس المتفوقين وتفتح باب التقدم حتى 21 مارس

التعليم تعلن حاجتها لمعلمين بمدارس المتفوقين وتفتح باب التقدم حتى 21 مارس

تعرف على آليات تنفيذ المرحلة الثالثة لمبادرة 100 مليون صحة فى 7 محافظات

تعرف على آليات تنفيذ المرحلة الثالثة لمبادرة 100 مليون صحة فى 7 محافظات

"القرد لسه بيتنطط ولا بطل تنطيط".. مش بس الفئران.. 50 مليون حيوان يخضع للتجارب فى الأبحاث العلمية سنويا.. القردة والكلاب والضفادع أشهرها.. وبنكرياس الكلاب ساعد فى اكتشاف الأنسولين لعلاج مرضى السكر

"القرد لسه بيتنطط ولا بطل تنطيط".. مش بس الفئران.. 50 مليون حيوان يخضع للتجارب فى الأبحاث العلمية سنويا.. القردة والكلاب والضفادع أشهرها.. وبنكرياس الكلاب ساعد فى اكتشاف الأنسولين لعلاج مرضى السكر

الصحافة فى تركيا جريمة.. أردوغان يحبس صحفيا فضح فساد حكومته بتهم الانتماء لتنظيم إرهابى.. تقارير: سجون الديكتاتور تضم أكثر من نصف الصحفيين المعتقلين حول العالم.. و175كاتبا بالسجون وإغلاق أكثر من 100منصة إعلامية

الصحافة فى تركيا جريمة.. أردوغان يحبس صحفيا فضح فساد حكومته بتهم الانتماء لتنظيم إرهابى.. تقارير: سجون الديكتاتور تضم أكثر من نصف الصحفيين المعتقلين حول العالم.. و175كاتبا بالسجون وإغلاق أكثر من 100منصة إعلامية

كيف تتخلص من ألم أعلى الظهر ؟

كيف تتخلص من ألم أعلى الظهر ؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة