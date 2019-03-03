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إنفوجراف.. تعرف على أسعار برامج ومستويات حج الجمعيات الأهلية

الأحد، 03 مارس 2019 07:15 م
إنفوجراف.. تعرف على أسعار برامج ومستويات حج الجمعيات الأهلية برنامج وأسعار حج الجمعيات
كتب مدحت وهبة
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اليوم السابع بلس
 
نشرت المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى إنفوجراف عن أسعار برامج الحج لعام 2019 للمستويات الأربعة المنفذة لحجاج الجمعيات الأهلية.

"اليوم السابع" ينشر أهم المعلومات عن أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية وفقا للمستويات الأربعة فى نقاط محددة .

1- سعر رحلة الحج بالمستوى الأول بـ 105 آلاف جنيه.

2-   المستوى الثانى بفنادق بـ90 ألف جنيه.

3-  المستوى  الثالث بـ 80 ألف جنيه.

4-  المستوى  الرابع  بـ  70 ألف جنيه .

5- الأسعار تشمل تذاكر الطيران  ووجبتى الفطار والغذاء والإقامة بالفنادق.

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