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إقبال كثيف فى أول أيام فتح باب الترشح بانتخابات نقابة الصيادلة

الأحد، 03 مارس 2019 11:56 ص
إقبال كثيف فى أول أيام فتح باب الترشح بانتخابات نقابة الصيادلة تلقى طلبات الترشيح فى نقابة الصيادلة
كتبت آية دعبس
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قال الدكتور فتح الله الشرقاوى، أمين الصندوق المساعد لنقابة الصيادلة، ورئيس لجنة تلقى طلبات الترشح بانتخابات التجديد النصفى للنقابة إنه مع أول ساعة من فتح باب الترشح للانتخابات تقدم 27 مرشحاعلى مقاعد مجلس النقابة العامة والبالغ عددها 12 مقعد بينما تقدم مرشحان على مقعد النقيب العام لصيادلة مصر وهما الدكتور كرم كردى، والدكتور ثروت حجاج.
 
وأضاف فى بيان، إنه تم فتح باب تلقى طلبات الترشيح  الساعة التاسعة من صباح اليوم الأحد 3 مارس بمقر النقابة العامة والنقابات الفرعية، على أن يتم غلق باب الترشح فى تمام الساعة الثالثة عصراً، وسيعقبه بيان توضيحى بما تم خلال اليوم وعدد المرشحين فى كل مقعد، مشيراً إلى أن اللجنة مستمرة فى تلقى طلبات الترشيح حتى يوم الثلاثاء 12 مارس.
 
وشدد على حرص نقابة الصيادلة على إجراء العملية الانتخابية فى إطار من الشفافية والنزاهة، لافتاً إلى أن ماتشهده النقابة من إقبال كثيف للترشح عرس ديمقراطى يتيح للصيادلة اختيار مايمثلهم للدفاع عن قضاياهم وبداية جديدة لانطلاق مسيرة عمل النقابة .
 
وأشار إلى أنه حتى الان لاتوجد اية معوقات للمتقدمين للترشح بل تسير الإجراءات وتقديم الأوراق المطلوبة بسهولة ويسر، مؤكدا ان الانتخابات ستجرى تحت اشراف قضائى كامل، بنحو 32قاضى بمختلف اللجان.
 
وأضاف أنه من المقرر أن يكون إعلان القوائم الأولية للمرشحين الأربعاء 13 مارس إلى الجمعة 15 مارس لمدة 3 أيام، والتنازلات من السبت 16 مارس إلى الإثنين 18 مارس لمدة 3 أيام، كما سيتم إعلان الكشوف بعد التنازلات من الثلاثاء 19 مارس إلى الخميس 21 مارس لمدة 3 أيام، وبالنسبة للطعون تبدأ يوم الجمعة 22 مارس إلى الأحد 24 مارس لمدة 3 أيام، ويكون النظر في الطعون وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين من الإثنين 25 مارس إلى الخميس 28 مارس لمدة 4 أيام.
 
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