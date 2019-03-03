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إقبال الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على حملة 100 مليون صحة بجامعة المنصورة

الأحد، 03 مارس 2019 04:45 م
إقبال الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على حملة 100 مليون صحة بجامعة المنصورة إقبال المواطنين للكشف بحملة 100 مليون صحة بجامعة المنصورة
الدقهلية - شريف الديب
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استمر توافد أعداد كبيرة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة، للقيام بفحوصات المرحلة الثالثة لحملة 100 مليون صحة، للكشف على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية، وذلك تحت عنوان " 100 مليون صحة " والتى تنظمها وزارة الصحة، حيث إنطلقت الحملة بمحافظة الدقهلية من أول مارس وتستمر حتى نهاية إبريل.

وتابع الدكتور محمود المليجى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة النقاط الطبية بمختلف الكليات، والتى شهدت إقبالاً كثيفا من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين خلال اليوم الثالث للمرحلة الثالثة من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية.

كما قام اتحاد الطلاب بالجامعة، بنشر كروت دعائية للتوعية بالحملة وتحفيز الطلاب للمشاركة والتعريف بأهمية الحملة للحفاظ على صحة المواطن المصرى .

كما شهدت المستشفيات والمراكز الطبية إقبالا كثيفا من المرضى المترددين للكشف والمتابعة بالعيادات الخارجية، وقد جهزت مستشفى الجامعة الرئيسى العديد من النقاط لتوعية المرضى والمرافقين لهم بأهمية الحملة وتحفيزهم على المشاركة بها. 

الجدير بالذكر أن الجامعة جهزت بالتعاون مع وزارة الصحة 70 نقطة طبية طوال أيام الحملة لإجراء الفحص الشامل لفيرس سى والكشف عن الأمراض غير السارية منتشرة حسب الكثافة داخل الكليات والمستشفيات والمراكز الطبية للكشف على أعضاء هيئة التدريس والعاملين والمتردين على المستشفيات والمراكز الطبية الجامعية، وذلك من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءً. 

وتشارك جامعة المنصورة بالحملة للوصول لأكبر عدد ممكن من المستهدفين من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، أو من المواطنين، حيث يدرس بالجامعة 164 ألف طالب فى مرحلة البكالوريوس، 18306 طالب بالدراسات العليا، 7079 عضو هيئة تدريس، 25378 موظف وعامل.

إقبال أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة والمواطنين على الكشف بحملة 100 مليون صحة (1)
إقبال أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة والمواطنين على الكشف بحملة 100 مليون صحة

 

إقبال أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة والمواطنين على الكشف بحملة 100 مليون صحة (2)
إقبال أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة والمواطنين على الكشف بحملة 100 مليون صحة

 

إقبال أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة والمواطنين على الكشف بحملة 100 مليون صحة (3)
إقبال أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة والمواطنين على الكشف بحملة 100 مليون صحة

 

إقبال أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة والمواطنين على الكشف بحملة 100 مليون صحة (4)
إقبال أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة والمواطنين على الكشف بحملة 100 مليون صحة

 

إقبال أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة والمواطنين على الكشف بحملة 100 مليون صحة (5)
إقبال أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة والمواطنين على الكشف بحملة 100 مليون صحة

 

إقبال أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة والمواطنين على الكشف بحملة 100 مليون صحة (6)
إقبال أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة والمواطنين على الكشف بحملة 100 مليون صحة
 
إقبال أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة والمواطنين على الكشف بحملة 100 مليون صحة (7)
إقبال أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة والمواطنين على الكشف بحملة 100 مليون صحة

 

إقبال أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة والمواطنين على الكشف بحملة 100 مليون صحة (8)
إقبال أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة والمواطنين على الكشف بحملة 100 مليون صحة

 

 

 


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