إعادة حركة السير على الزراعى الشرقى بسوهاج عقب توقفه بسبب انقلاب جرار محمل بالقصب

أعادت إدارة المرور بسوهاج برئاسة العميد مصطفى إبراهيم مدير إدارة المرور حركة السير على الطريق الزراعى الشرقى سوهاج دار السلام عقب توقفها بسبب انقلاب جرار زراعى بمقطورة على الطريق محملة بالقصب فى طريقها لمصنع سكرى جرجا فر قائدها هاربا.

كان مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة دار السلام يفيد بانقلاب حمولة من القصب على الطريق مما أدى إلى توقفها وتم فتحها بعد الدفع بالقوات وتم إعادة حركة السير على الطريق بالشكل الطبيعى.

وبالإنتقال والفحص تبين أنه أثناء سير جرار زراعى بمقطورة "بدون لوحات معدنية" محملة بكمية من محصول قصب السكر قيادة محمود ف ع 30 سنة سائق ويقيم دائرة المركز انفصلت المقطورة عن الجرار مما أدى لانقلابها بحمولتها على جانب الطريق وفرار قائد الجرار بـه هاربا " دون حدوث إصابات".

وبسؤال مالك الحمولة خالد م ا م 50 سنة مأمور ضرائب ويقيم بناحية البلابيش قبلي دائرة المركز قرر بمضمون ما تقدم وأضاف بأن الحمولة كانت فـي إتجاه مصنع السكر بجرجا وتم رفع آثار الحادث والتحفــظ علي المقطورة كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وضبط الجرار وقائده.