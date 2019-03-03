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إصابة 10 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بـ"صحراوى أسوان"

الأحد، 03 مارس 2019 10:18 م
إصابة 10 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بـ"صحراوى أسوان" حادث تصادم - أرشيفية
أسوان - عبد الله صلاح
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أصيب 10 أشخاص، مساء اليوم الأحد، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص أجرة على الطريق الصحراوى الغربى بأسوان، قبل كمين مدخل مدينة أسوان بنحو 10 كيلومترات، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى العلاج اللازم.

تلقى مرفق إسعاف أسوان، بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أجرة، ما أسفر عن إصابة يحيى عبد القادر محمد 21 سنة، وحسين محمد أحمد 27 سنة، وأحمد عبد النبى ضوى 29 سنة، وشقيقه محمد 29 سنة، وأحمد محمد عبد الرحمن 35 سنة، وأحمد رجب أحمد 38 سنة، والمصطفى مصطفى محمد 25 سنة، وصابر مرسى عبد الغنى 35 سنة، وخالد رمضان.

 


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