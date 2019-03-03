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إصابة طفلين فى حريق هائل بمنزل مكون من 4 طوابق بالمنوفية

الأحد، 03 مارس 2019 05:30 م
إصابة طفلين فى حريق هائل بمنزل مكون من 4 طوابق بالمنوفية حريق منزل - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى
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نشب منذ قليل حريق هائل بشقة فى الطابق الثانى، بعقار مكون من 4 طوابق بمدينة الباجور بمحافظة المنوفية، وذلك نتيجة تسرب الغاز ونتج عنه إصابة طفلين بحروق وتم نقلهم إلى مستشفى الباجور، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

 

وتلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطاراً من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد من نشوب حريق هائل بشقة فى الطابق الثانى بعقار مكون من 4 طوابق بمدينة الباجور بمحافظة المنوفية، وذلك نتيجة تسرب الغاز وتم السيطرة عليه، ونتج عنه إصابة طفلين بحروق نارية، وعلى الفور إنتقلت سيارات الإسعاف برئاسة الدكتور أمجد عبد الحميد مدير عام هيئة الاسعاف بالمحافظة، وتحت إشراف شادى نبوى البدرى مشرف عام الإسعاف بالمحافظة، وتم نقل الطفلين إلى مستشفى الباجور، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات. 


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