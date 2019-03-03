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الأحد، 03 مارس 2019 05:56 م
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إستكمال أعمال رصف الطرق بمدن ومراكز المحافظة

الأحد، 03 مارس 2019 05:33 م
إستكمال أعمال رصف الطرق بمدن ومراكز المحافظة جانب من الرصف
كتب الأمير نصرى
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أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على ضرورة  التنسيق بين جميع رؤساء الوحدات المحلية والجهات المعنية لمتابعة سير العمل بمشروعات رصف الطرق  بنطاق مدن ومراكز المحافظة مع  المرور الميدانى على أعمال الرصف  بشكل دورى للإنتهاء منها فى الوقت  الزمنى المحدد وتذليل كافة ما  يعترضها من معوقات .

وبناءاً على ذلك قام مشروع الرصف الإنتاجى بإنشاء ورصف طريق كوبرى مركز 2 سائقين مركز بدر وجارى الإنتهاء من أعمال الرصف بطول 1325 متر ومسطح 9938 متر وتكلفة 4664000 جنية وكذلك إنشاء ورصف طريق المدرسة اليابانية بقرية شعراوى بمركز حوش عيسى وجارى الإنتهاء من أعمال الرصف بمسطح 6170 متر وتكلفة 1999862 جنيه لربط القرى بالمدينة لخدمة الأهالى.

وفى سياق متصل جارى الإنتهاء من أعمال إنشاء ورصف طريق جواد حسنى بمركز أبو حمص  بطول 2500 متر وبتكلفه إجمالية 4507150 جنيه.

وشدد اللواء المحافظ فى بيان على ضرورة الإنتهاء من الأعمال المكلف بها مشروع الرصف الإنتاجى لربط القرى بالمدينة لخدمة الأهالى وكذلك عمل صيانة دورية لها للحفاظ على الحركة المرورية وسلامة وأرواح المواطنين.

 

 

 


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