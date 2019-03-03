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إدارة وسط التعليمية بالإسكندرية تمنح درع التميز لمديرة كلية النصر للبنات

الأحد، 03 مارس 2019 06:17 م
إدارة وسط التعليمية بالإسكندرية تمنح درع التميز لمديرة كلية النصر للبنات خلال التكريم
الاسكندرية جاكلين منير
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صرح دكتور علاء ثابت مسلم، المستشار الإعلامي لكلية النصر للبنات بالإسكندرية، بأن دكتورة إيمان شرف مدير إدارة وسط التعليمية، منحت درع التميز لمديرة كلية النصر للبنات، سحر زيدان، وذلك لفوز الكلية بالمركز الأول جمهوري في مسابقة الإلقاء، حيث مثلت الكلية الطالبة حنين الرمادي، صاحبة الصوت الرخيم التي أشادت بها لجنة التحكيم. 
 
وأضاف المستشار الإعلامي لكلية النصر للبنات بالإسكندرية، أن الكلية أحرزت العديد من المراكز والجوائز العالمية خلال الفترة الماضية، لذلك استحقت أن تكون في الصدارة.
 
جاء حفل التكريم بحضور أعضاء مجلس الإدارة، أسامة عبيد، ومحمد المهدي، ومحمد الخولي، ونخبة كبيرة من أعضاء هيئة التدريس، وطالبات الكلية، وبحضور موجه المسرح محمد يحيي.
 
وأكد دكتور علاء ثابت مسلم، المستشار الإعلامي لكلية النصر للبنات بالإسكندرية، أن إدارة وسط من الإدارات المميزة التي تحصل على العديد من الجوائز كل عام، وأن كلية النصر للبنات مميزة بنشاطها الدائم، ودعمها للمواهب الصاعدة، وهي من أكثر المدارس حصدا للجوائز، ما يدفع المسئولين إلى تكريم طالبتها، واليوم وعلى مسرح الكلية، تم تكريم مديرة الكلية، دفعا لعجلة النشاط، وإثراء للعملية التعليمية.

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ادارة وسط التعليمية بالاسكندرية

كلية النصر للبنات

الطالبة حنين الرمادي

تكريم مديرة النصر للبنات

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