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إخلاء سبيل صاحب كلبى القاهرة الجديدة.. وحبس الخفير 4 أيام

الأحد، 03 مارس 2019 12:42 م
إخلاء سبيل صاحب كلبى القاهرة الجديدة.. وحبس الخفير 4 أيام المصاب فى زاقعة عقر الكلاب
كتب أحمد حسنى
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قررت نيابة القاهرة الجديدة، إخلاء سبيل صاحب كلبى القاهرة الجديدة، فى واقعة عقر مواطن بكفالة 2000 جنيه، كما أمرت النيابة بحبس الخفير المسئول 4 أيام على ذمة التحقيقات.
 
 
كانت قد أمرت النيابة، بضبط الكلبين اللذين عقرا مواطنين بالتجمع الأول، ووضعهما فى حيازة الحجر البيطرى، تحت الملاحظة 15 يوما، وتشكيل لجنة من الطب البيطرى لفحص حالتهما.
 
 
واستمعت النيابة، لأقوال المصاب وأمرت باستدعاء مالك الكلبين للاستماع لأقواله في التحقيقات الموسعة التى تباشرها النيابة.
 
 
بدأت القضية بتلقى قسم شرطة التجمع الأول، بلاغا من أحد المستشفيات بوصول شخص مصاب، وبالانتقال والفحص تبين تعرضه لعقر من كلبين شرسين أثناء سيره فى أحد الشوارع بدائرة القسم، فتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

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