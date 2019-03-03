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إحباط تهريب 6 الآف لتر مواد بترولية و125 طن قمح مدعم للسوق السوداء

الأحد، 03 مارس 2019 12:18 م
إحباط تهريب 6 الآف لتر مواد بترولية و125 طن قمح مدعم للسوق السوداء اسطوانات البوتاجاز-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين من ضبط 18 قضية أسطوانات بوتاجاز، وقضيتين مواد بترولية بإجمالى 6309 لتر سولار وبنزين، و23 قضايا دقيق مدعم وأقماح، بإجمالى "125.900 طن- 250 بطاقة".
 
ونجحت شرطة التموين في ضبط 206 قضية فى مجال مخالفات المخابز ، و8 قضايا فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية بإجمالي "23.094 طن "أرز، سكر"- 2049 عبوة زيت"، و6 قضايا فى مجال الإستيلاء على الدعم، ومقررات الصرف التموينية بإجمالى "36316 جنيه- 2 طن سكر".
 
وتمكنت شرطة التموين من ضبط 53 قضية فى مجال الغش الغذائى.. غذائى بإجمالى " 340.295 طن "مخللات، أرز أبيض، عدس، لوبيا، فاصوليا، سكر, خل، دقيق، مكرونة، ملح"– 120252 عبوة  "زيت، تونة"- 810 لتر "عصائر، خل"-  68400 قطعة "ملصقات، غطار".
 
وأثمرت جهود شرطة التموين عن ضبط 23 قضية فى مجال الغش التجارى.. بإجمالى "24.230 طن "منظفات، بويات"- 31686 عبوة "مستحضرات تجميل، بويات، مستلزمات طبية"- 11057 قطعة "أدوات كهربائية، ملابس، أدوات تصنيع، غيار سيارات، منشطات"– 2600 متر "أسلاك، أقمشة "، وضبط 555 قضية فى مجال "المحلات العامة ، الشهادات الصحية ، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين".
 
وساهمت الحملات التموينية في ضبط 23 قضية فى مجال الأسماك، واللحوم ومصنعاتها، وضبط 15 قضية بيع "السجائر، المعسل" خارج التسعيرة بإجمالى 640 عبوة، وضبط 14 قضية فى مجال الثروة الحيوانية والداجنة الزراعية "أسمدة، أعلاف" بإجمالى "10330.025 طن- 4434 عبوة".

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