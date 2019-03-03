"أ ش أ": بوتفلیقة يعلن عن ممتلكاته استعدادا للترشح لانتخابات الرئاسة الجزائرية

الجزائر (أ ش أ)

أعلن الرئیس الجزائرى عبدالعزيز بوتفلیقة اليوم الأحد، عن ممتلكاته استعدادا للترشح لانتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها فى 18 أبريل المقبل.

ونشر بوتفليقة اليوم الأحد، قائمة بممتلكاته فى صحيفة "المجاهد" الجزائرية تنفيذا لنص قانون الانتخابات الجزائرى الذى يلزم كل مرشح للرئاسة بالإعلان عن كافة ممتلكاته.

وبحسب ما نشر فى الصحيفة فإن الرئيس بوتفليقة يملك سكنا فرديا فى منطقة سیدى فرج وسكنا فرديا فى شارع لاروشال بالجزائر العاصمة وشقة أخرى بالعاصمة كما يملك سیارتین.

ويعتبر اليوم الأحد هو آخر موعد لإيداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة فى يوم 18 أبريل المقبل طبقا للمادة 140 من القانون المتعلق بنظام الانتخابات والمرسوم الرئاسى بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية..ومن المقرر أن يقدم بوتفليقة أوراق ترشحه للمجلس الدستورى اليوم.

وعقب غلق باب الترشح يفصل المجلس الدستورى بالجزائر فى صحة ملفات الترشح خلال 10 أيام.