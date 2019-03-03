أوبرا الإسكندرية تنظم حفلا فنيا لفرقة أوركسترا وتريات

الإسكندرية أسماء على بدر

نظمت دار الأوبرا بالإسكندرية، مساء أمس، حفلا فنيا على مسرح دار أوبرا الإسكندرية لفرقة أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية، تحت إشراف مديره الفنى الدكتورة نيفين المحمودى، ومشاركة نجوم فرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفنى الدكتورة إيمان مصطفى بمصاحبة عازف البيانو جريج مارتن، وقيادة المايسترو الدكتور حسن شرارة ومن إخراج حازم رشدى .

تضمن برنامج الحفل إحدى مؤلفات الأرجنتينى استور بياتسولا بعنوان ليبراتانجو إلى جانب مختارات من أشهر المسرحيات والأعمال الغنائية العالمية منها طريقى ، أشعر أننى جميلة ، كان من الممكن أن أرقص طوال الليل ، اللحن ، مسرف كبير ، غرباء فى الليل ، احضره للمنزل ، اه يا شمسى ، الحلم المستحيل .. اداء ايمان مصطفي ، تحية شمس الدين ، وليد كريم ، جولي فيظي ، مصطفي محمد ، رشا طلعت ، جاكلين رفيق ، نسرين رشدي ، الهامي امين ، عزت غانم ، تامر توفيق ، ابراهيم ناجي ، ليلي ابراهيم واسامه على .

يشار إلى أن أوركسترا حجرة أوبرا الإسكندرية تأسس فى سبتمبر 2004 وقدم العديد من الحفلات الناجحة، كما شارك فى مهرجانات محلية ودولية متخصصة ويضم ريبرتواره نخبة من المؤلفات العالمية الخاصة بالوتريات .

أما فرقة أوبرا القاهرة تكونت رسميا فى إبريل 1964وقدمت مجموعة من العروض المتميزة وتوالت نجاحاتها إلى أن احترقت دار الأوبرا عام 1971، وكافحت الفرقة لإبقاء هذا الفن حيا بتقديم عروضها على مسرحى الجمهورية وسيد درويش بالإسكندرية حتى تم افتتاح الأوبرا الجديدة عام 1988 وظهرت أصوات جديدة منها صبحي بدير ، رضا الوكيل ، إيمان مصطفى ، نيفين علوبة وحنان الجندي ليكملوا الرسالة وأصبح ريبرتوارها يضم 32 رواية من روائع المؤلفات العالمية .