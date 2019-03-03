أمن الوادى الجديد يضبط طالبين بحوزتهما كيلو حشيش قبل بيعه فى الفرافرة

تمكنت قوة شرطة من مديرية أمن الوادى الجديد، ومركز شرطة الفرافرة، اليوم الأحد، من ضبط طالبين بتهمة الاتجار فى مخدر الحشيش بمركز الفرافرة.

تلقي مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء محمد كمال سالم، إخطارًا من اللواء عصام مهني، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد ضبط كيلو جرام من مخدر الحشيش قبل بيعها فى مركز الفرافرة ، بعدما وردت معلومات سرية لمباحث المديرية تفيد حيازة طالبين بكمية من مخدر الحشيش بغرض بيعها بقري ومدينة الفرافرة.

جري استصدار إذن من النيابة العامة وتشكيل فرق بحث سرية وقوة أمنية بقيادة اللواء جودت عبد الجبار، رئيس مباحث المديرية، وتمكنت من استهداف الطالبين خلال اليومين الماضيين بمحل إقامتهما بقرية أبو منقار الحدودية التابعة لمركز الفرافرة، وضبطت مباحث المديرية الطالبين الأول جامعي يدرس بكلية التجارة والثاني بالمرحلة الثانوية الزراعية، بحوزتهما كيلوجرام من مخدر الحشيش مقطعة علي 4 قطع كبيرة الحجم، و 800 جنيه، و هاتف محمول ، تحرر بالواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق .