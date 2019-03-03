video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 03 مارس 2019 09:52 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

أمن الوادى الجديد يضبط طالبين بحوزتهما كيلو حشيش قبل بيعه فى الفرافرة

الأحد، 03 مارس 2019 08:44 م
أمن الوادى الجديد يضبط طالبين بحوزتهما كيلو حشيش قبل بيعه فى الفرافرة حشيش - أرشيفية
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
إضافة تعليق
تمكنت قوة شرطة من مديرية أمن الوادى الجديد، ومركز شرطة الفرافرة، اليوم الأحد، من ضبط طالبين بتهمة الاتجار فى مخدر الحشيش بمركز الفرافرة. 
 
تلقي مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء محمد كمال سالم، إخطارًا من اللواء عصام مهني، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد ضبط كيلو جرام من مخدر الحشيش قبل بيعها فى مركز الفرافرة ، بعدما وردت  معلومات سرية لمباحث المديرية تفيد حيازة طالبين بكمية من مخدر الحشيش بغرض بيعها بقري ومدينة الفرافرة. 
 
جري استصدار إذن من النيابة العامة وتشكيل فرق بحث سرية وقوة أمنية بقيادة اللواء جودت عبد الجبار، رئيس مباحث المديرية، وتمكنت من استهداف الطالبين خلال اليومين الماضيين بمحل إقامتهما بقرية أبو منقار الحدودية التابعة لمركز الفرافرة، وضبطت مباحث المديرية الطالبين الأول جامعي يدرس بكلية التجارة والثاني بالمرحلة الثانوية الزراعية، بحوزتهما كيلوجرام من مخدر الحشيش مقطعة علي 4 قطع كبيرة الحجم، و 800 جنيه، و هاتف محمول ، تحرر بالواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق . 
 
 
 
 
 
 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزيرة الصحة تدعم الوادي الجديد بـ10 فرق طبية لمبادرة 100 مليون صحة

اخبار مصر

اخبار المحافظات

كليه التجاره

حشيش

الوادى الجديد




لا تفوتك
التضامن: الخميس آخر موعد للتقديم لحج الجمعيات الأهلية

التضامن: الخميس آخر موعد للتقديم لحج الجمعيات الأهلية

التعليم تعلن موعد ومقار اختبارات المتقدمين لمسابقة المعلمين المؤقتة

التعليم تعلن موعد ومقار اختبارات المتقدمين لمسابقة المعلمين المؤقتة

«التموين»: استمرار صرف الخبز المدعم للمحذوفين من البطاقات بالمرحلة الأولى.. قبول 3% من التظلمات بعد التأكد من استحقاقهم.. وحريصون على صرف المخصصات للفئات المستحقة والأولى بالرعاية

«التموين»: استمرار صرف الخبز المدعم للمحذوفين من البطاقات بالمرحلة الأولى.. قبول 3% من التظلمات بعد التأكد من استحقاقهم.. وحريصون على صرف المخصصات للفئات المستحقة والأولى بالرعاية

"دايما مشرفينا".. نجوم مصر أسياد الاسكواش.. تتويج نور الشربينى وعلى فرج ببطولة العالم بأمريكا.. البطلة المصرية تحصد اللقب الثالث وفرج يفوز بلقبه الأول بعد 24 ساعة من تصدر التصنيف.. وزيادة رصيد الفراعنة لـ14كأسا

"دايما مشرفينا".. نجوم مصر أسياد الاسكواش.. تتويج نور الشربينى وعلى فرج ببطولة العالم بأمريكا.. البطلة المصرية تحصد اللقب الثالث وفرج يفوز بلقبه الأول بعد 24 ساعة من تصدر التصنيف.. وزيادة رصيد الفراعنة لـ14كأسا

غدا.. أمطار على السواحل الشمالية والصغرى بالقاهرة 13 درجة

غدا.. أمطار على السواحل الشمالية والصغرى بالقاهرة 13 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة