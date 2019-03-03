"أمن الإسماعيلية" يلقى القبض على المتهمين بسرقة مكتب حراسة وتوريدات

الإسماعيلية - صبرى غانم

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع فرع البحث الجنائى لشمال الإسماعيلية، ومباحث القنطرة غرب، فى كشف غموض سرقة محتويات مكتب حراسة وتوريدات، والقبض على المتهمين بدائرة مركز القنطرة غرب.

تلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بورود بلاغ للعميد إبراهيم صدقى مأمور مركز شرطة القنطره غرب من " محمد. ع .س " 47 عام صاحب مكتب حراسه ومقاولات وتوريدات مقيم دائرة مركز القنطره غرب باكتشافه سرقة 9 بطاريات مختلفه الأحجام، و200 متر كابل لحام نحاس، و200 متر كابل ترمو بلاستيك، و80 فيشة لحام كهرباء الخاصة بشركه بتروجيت للغاز، الكائنة بعزبة المساعيد دائرة مركز القنطرة غرب.

على الفور، تم تشكيل فريق بحث برئاسة العقيد ياسر عبدالرحيم رئيس فرع البحث الجنائى لشمال الإسماعيلية، ضم الرائد محمد ثروت رئيس مباحث مركزالقنطرة غرب، ومعاونيه أوكل إليه سرعة كشف غموض الواقعة، والقبض على مرتكبيها، واستعادة المسروقات.

دلت تحريات فريق البحث إن وراء ارتكاب الواقعة كلا من المتهم "إسلام .ع.س" 24 عام صاحب مخزن خرده والمتهم "محمود. م. س" 19 عام عاطل مقيمين دائره مركز القنطره غرب.

عقب تقنين الإجراءات تمكن فريق البحث من ضبطهما، وذلك أثناء استقلالهما السيارة رقم 33684 نقل الإسماعيلية وبحوزتهما 1350 جنيها.

بمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة، وقيامهما بالتصرف فى المسروقات و بيعها بالأسواق العامة، وتم ضبط المبلغ المضبوط المتبقى من حصيلة بيعهما للمسروقا، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.