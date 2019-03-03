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أفغانستان تقدم مليون دولار للاجئين الفلسطينيين

الأحد، 03 مارس 2019 12:25 م
أفغانستان تقدم مليون دولار للاجئين الفلسطينيين الرئيس الأفغانى أشرف غنى
كابول (أ ش أ)
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أفادت وزارة الخارجية الأفغانية أن أفغانستان قدمت مليون دولار أمريكى لفلسطين للمساهمة فى تعليم الأطفال الفلسطينيين اللاجئين..حسبما أفادت وكالة أنباء (باجفاك) الأفغانية اليوم الأحد.

ومن جهة أخرى ..التقى وزير الخارجية الأفغانى صلاح الدين ربانى مع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بيير كراهينبول، على هامش اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامى فى الإمارات.

ورحب مبعوث الأمم المتحدة بدعم أفغانستان للفلسطينيين .. قائلا : "إن المبلغ الذى أسهمت به كابول يساعد الأطفال اللاجئين الفلسطينيين فى تعليمهم".

 


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