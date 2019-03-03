أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 3 - 3 -2018

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأحد 3-3-2018.



إيقاف تداول 8 شركات

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 8 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأحد.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى العبور للاستثمار العقارى، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، العامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، مجموعة عامر القابضة، مجموعة بورتو القابضة، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، التوفيق للتأجير التمويلى.

البورصة تخسر 1.9 مليار جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع وأولى جلسات شهر مارس، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى، فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 1.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 821.400 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 223 مليون ورقة مالية بقيمة 703 مليون جنيه، عبر تنفيذ 23.9 ألف عملية لعدد 181 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 86.08% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.58%، والعرب على 6.34% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 27.76% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.23%.

ومالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية للبيع بقيمة بلغت 90.3 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 17.6 مليون جنيه، 9.2 مليون جنيه، 7 ملايين جنيه، 16.3 مليون جنيه، 40.3 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 14819 نقطة، فيما هبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 2404 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.22% عند مستوى 18788 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 716 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 1804 نقطة، فيما هبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 480 نقطة.

وارتفعت أسهم 37 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 104 شركة، ولم تتغير مستويات 40 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- العامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 14.210 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.98%

- النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بسعر إغلاق 26.200 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.99%

- العبور للاستثمار العقارى بسعر إغلاق 6.490 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.02%

- أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية بسعر إغلاق 13.470 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.66%

- الشرقية-ايسترن كومبانى بسعر إغلاق 17.430 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.43%



وضمت الأسهم المتراجعة:

- التوفيق للتأجير التمويلى بسعر إغلاق 5.170 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.17%

- مرسى مرسى علم للتنمية السياحية بسعر إغلاق 0.877 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.90%

- دلتا للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 10.010 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.03%

- بنك الكويت الوطنى-مصر بسعر إغلاق 36.390 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.51%

- مطاحن مصر العليا بسعر إغلاق 120.020 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.48%