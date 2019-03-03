أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد 3-3-2019

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 3-3-2019، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع وأولى جلسات شهر مارس، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى، فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 1.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 821.400 مليار جنيه.

البورصة تخسر 1.9 مليار جنيه تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع وأولى جلسات شهر مارس، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى، فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 1.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 821.400 مليار جنيه. تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع وأولى جلسات شهر مارس، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى، فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 1.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 821.400 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 223 مليون ورقة مالية بقيمة 703 مليون جنيه، عبر تنفيذ 23.9 ألف عملية لعدد 181 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 86.08% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.58%، والعرب على 6.34% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 27.76% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.23%.

ومالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية للبيع بقيمة بلغت 90.3 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 17.6 مليون جنيه، 9.2 مليون جنيه، 7 ملايين جنيه، 16.3 مليون جنيه، 40.3 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 14819 نقطة، فيما هبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 2404 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.22% عند مستوى 18788 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 716 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 1804 نقطة، فيما هبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 480 نقطة.

وارتفعت أسهم 37 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 104 شركة، ولم تتغير مستويات 40 شركة.

هيرميس أظهر استطلاع رأى لآراء المستثمرين الدوليين ورؤساء الشركات بالأسواق الناشئة والمبتدئة، أجرته هيرميس، أن نسبة 42% منهم يتوقعون ارتفاع سعر الدولار إلى 18 جنيه بنهاية العام الجارى، ويرى 19% من المستثمرين ارتفاع سعر الدولار إلى 19 جنيه، ونسبة 18% يتوقعون انخفاضه إلى 17 جنيه، ونسبة 13% يتوقعون انخفاضه إلى 16 جنيه، بينما توقع نسبة 7% فقط ارتفاعه إلى 20 جنيه. أظهر استطلاع رأى لآراء المستثمرين الدوليين ورؤساء الشركات بالأسواق الناشئة والمبتدئة، أجرته هيرميس، أن نسبة 42% منهم يتوقعون ارتفاع سعر الدولار إلى 18 جنيه بنهاية العام الجارى، ويرى 19% من المستثمرين ارتفاع سعر الدولار إلى 19 جنيه، ونسبة 18% يتوقعون انخفاضه إلى 17 جنيه، ونسبة 13% يتوقعون انخفاضه إلى 16 جنيه، بينما توقع نسبة 7% فقط ارتفاعه إلى 20 جنيه.

ويعد استطلاع هيرميس هو أكبر استطلاع لحظى لآراء المستثمرين الدوليين ورؤساء الشركات بالأسواق الناشئة والمبتدئة حول أبرز الموضوعات التى تشغل اهتمام مجتمع الأعمال والاستثمار فى تلك الأسواق، المشاركين بأعمال الدورة السنوية الخامسة عشر من المؤتمر الاستثمارى ‹‹EFG Hermes One-on-One›› تحت رعاية الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبى.

وتنعقد نسخة العام الجارى على خلفية التحولات بالمشهد الاستثمارى على الساحة العالمية، حيث تشهد مشاركة واسعة من جانب ممثلى الإدارة التنفيذية لـ 186 شركة مدرجة ببورصات 26 دولة، بالإضافة إلى أكثر من 520 مستثمر دولى من 260 مؤسسة مالية وشركة عائلية بقاعدة أصول تتجاوز 11 ترليون دولار.

وتوقع نسبة 37% من المستثمرين خفض البنك المركزى أسعار الفائدة بنسبة أقل من 2% بنهاية العام الجارى، وتوقع نسبة 29% انخفاض بنسبة 3%، وتوقع نسبة 21% انخفاض بنسبة 4%، فيما توقع نسبة 13%، أكثر من 5%.

وتوقع نسبة 34% من المستثمرين أن تحقق البورصة المصرية أقوى أداء خلال عام 2019، تليها السعودية بنسبة 31% من التصويت، ثم الإمارات بنسبة 17%، ثم الكويت بنسبة 11%، ورشح 8% أسواق أخرى.

وأعلن نسبة 25% من المستثمرين عزمهم استثمار الأرباح المتوقعة من التداولات المترتبة على ترقية السوق السعودى والتى سيتم الانتهاء منها فى بداية عام 2020، بالبورصة المصرية، ونسبة 22% بالسوق السعودى، ونسبة 21% بأحد الأسواق الناشئة، ونسبة 20% بالإمارات العربية المتحدة، ونسبة 13% تعتزم استثمارها بسوق آخر بالشرق الأوسط.

وأعلن نسبة 27% من المستثمرين أن يقوموا بشراء سهم البنك التجارى الدولى بالبورصة المصرية ويحتفظوا به، تليه سهم شركة إعمار ببورصة الإمارات بنسبة 20%، ثم سهم فيناميك بفيتنام بنسبة 15%، ثم سهم مواصات ببورصة السعودية، ثم سهمى سافاريكوم وهيمنسوفت بالكويت بنسبة 10%، ثم سهز انديس موتور بباكستان بنسبة 5%، وأخيرا سهم براك بنك ببنجلاديش بنسبة 2% فقط.

وعن توقعات أداء أسهم الأسواق الناشئة خلال عام 2019، خاصة بعد ارتفاعها بنسبة 10% مع بداية العام، توقع نسبة 46% من المستثمرين ارتفاعها بنسبة 15%، وتوقع نسبة 22% ارتفاع بأكثر من 15%، وتوقع نسبة 17% بعدم تغيرها، وتوقع نسبة 10% بعدم وجود ارتفاع خلال العام، وتوقع نسبة 6% انخفاضها.

وبالنسبة للملفات الدولية، توقع نسبة 45% من المستثمرين ارتفاع معدل الفائدة الأمريكية بمقدار أعلى ب25 نقطة خلال عام 2019، فيما توقع نسبة 32% عدم تغيرها، وتوقع نسبة 12% ارتفاعها بأكثر من 25 نقطة، فيما وتوقع نسبة 8% انخفاضها ب25 نقطة، ونسبة 3% انخفاضها بأكثر من 25 نقطة.

انطلقت اليوم أعمال الدورة السنوية الخامسة عشر من المؤتمر الاستثمارى ‹‹EFG Hermes One-on-One›› تحت رعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي. وتنعقد نسخة العام الجارى على خلفية التحولات بالمشهد الاستثمارى على الساحة العالمية، حيث تشهد مشاركة واسعة من جانب ممثلى الإدارة التنفيذية لـ 186 شركة مدرجة ببورصات 26 دولة، بالإضافة إلى أكثر من 520 مستثمر دولى من 260 مؤسسة مالية وشركة عائلية بقاعدة أصول تتجاوز 11 ترليون دولار.