w,v.. بمؤتمر الجهاز الهضمى:فوز 3 أطباء عن أفضل حالة منظار نادرة بمسابقة نجوم المناظير

كتبت أمل علام

نظمت شركة "يوتوبيا"،سابقة نجوم المناظيرStar Of Endoscopy، عن مناظير الجهاز الهضمى، لتدريب الأطباء على كيفية إجراء المناظير، وذلك خلال المؤتمر الــ 17 للجمعية المصرية لدراسة الكبد والجهاز الهضمى والمناظير، المنعقد حاليا بالقاهرة ،حيث تم تعيين عدد من كبار الأطباء للتحكيم فى المسابقة، برئاسة كل من البروفوسير" فرانسوا راي "،رئيس الجمعية الدولية للمناظير، والبروفوسير لارس أباكين سكرتير عام الجمعية الدولية للمناظير،والدكتور سراج زكريا أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بطب القاهرة، رئيس المؤتمر.

من جانبه قال الدكتور سراج زكريا، أن المسابقة عرضت 13 حالة من الحالات النادرة فى مناظير الجهاز الهضمى، من مختلف المستشفيات على مستوى المحافظات، موضحا أن المسابقة تعقد كل عام بالمؤتمر، للمنافسة بين الأطباء لإجراء المناظير فى وقت قياسى قصير، وفى مهارة كبيرة.

وأشار الدكتور عمرو فطين أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بطب عين شمس، إلى أن مسابقة نجوم المناظير تهدف لتدريب شباب الأطباء على كيفية إجراء المناظير بمهارة كبيرة، وتم تقديم 13 حالة صعبة فى زمن قياسى، من خلال عرض فيديو أثناء إجراء المنظار.

وأوضح أنه تم عرض أحدث التقنيات فى عالم المناظير، والمنافسة كانت قوية بين المتسابقين حيث فاز 3 أطباء، الأول وهو الدكتور محمود وهبة، والثاني الدكتور كريم عصمت بقسم الباطنة بطب قصر العينى، والثالث الدكتور محمد نبيل القاضى بوحدة المناظير بطب قصر العينى.

وأكد الدكتور عمرو فطين، أن المناظير كانت لحالات صعبة تم تشخيصها وعلاجها من خلال المناظير، وكانت معظم الحالات تعانى من نزيف بالجهاز الهضمى العلوى والسفلى، واستخدام أحدث الطرق لعلاجها لإيقاف النزيف، وطرق توسيع ضيق الإثنى عشر الناتج عن القرح ،باستخدام البالون، ووضع دعامات بالقنوات المرارية فى حالات الأورام، واستئصال هذه الأورام بالمنظار.

وأضاف الدكتور خالد حميدة أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بطب عين شمس، أن هناك حالات تم عرضها لتوسيع عضلة الفؤاد، وهى ما بين المريء والمعدة، والمريض كان يعانى من صعوبة البلع نتيجة هذا الضيق، موضحا أن هذه الحالات كانت تجرى بالجراحة، حاليا تتم من خلال المنظار الجراحى، حيث يدخل المنظار داخل الغشاء المبطن للمريء ويتم قطع عضلة الفؤاد من الداخل بدون جراحة، ويخرج المريض ثانى يوم من إجراء المنظار، بدلا من الجراحة التقليدية، والتى يقيم المريض أكثر من 5 أيام بالجراحة التقليدية.

جدير بالذكر أن هذه المسابقة يتم تنظيمها سنويا، خلال المؤتمر السنوى لدراسة أمراض الكبد والجهاز الهضمى والمناظير، برئاسة الدكتور سراج زكريا أستاذ الكبد والجهاز الهضمى والمناظير بطب القاهرة، وقد تم تكريم الأطباء الفائزين فى المسابقة من رئيس الجمعية الدولية للمناظير، البروفوسير فرانسوا راي.