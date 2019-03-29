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4 معلومات عن صادرات المناطق الحرة.. ارتفاعها لـ7 مليارات دولار فى 8 أشهر

الجمعة، 29 مارس 2019 01:12 ص
4 معلومات عن صادرات المناطق الحرة.. ارتفاعها لـ7 مليارات دولار فى 8 أشهر صادرات المناطق الحرة
كتب عبد الحليم سالم
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تشهد المناطق الحرة نموًا كبيرًا فى الصادرات للخارج، ما ساهم فى تقليل الطلب على العملة الصعبة بجانب تعميق الصناعة، وفى السياق ذاته تعرف على أهم 4 معلومات عن صادرات المناطق الحرة .

 

1.بلغت صادرات المناطق الحرة 7 مليارات دولار فى الفترة من يوليو 2018 حتى فبراير 2019.

2.بلغت الصادرات 10.5 مليار دولار العام المالى الماضى.

3.أعلى شهر حققت فيه المناطق الحرة صادرات خلال فترة الثمانية أشهر، كان شهر أغسطس 2018 بلغت الصادرات 1.2 مليار دولار.

4.يعد شهر فبراير 2019 الأقل فى قيمة الصادرات حيث بلغت 558 مليون دولار .

 


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