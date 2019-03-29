15 معلومة عن قناطر ديروط الجديدة.. تستهدف تحسين الرى لـ1.5 مليون فدان

"قناطر ديروط" تعتبر من أقدم المنشآت المائية فى مصر والعالم، حيث جرى إنشاؤها عام 1872 فى عهد الخديوى إسماعيل ومصنفة ضمن أقدم المنشآت الهيدروليكية فى العالم.

تقع هذه القناطر على ترعة الإبراهيمية بمدينة ديروط عند الكيلو (60,600) من فم ترعة الإبراهيمية، وتقوم بإطلاق تصرف سنوى من خلال المجموعة قدره 9.6 مليار متر مكعب سنويا لتغذى مجموعة القناطر (7) سبعة ترع فرعية وهم قنطرة فم ترعة الساحلية، قنطرة حجز ترعة الإبراهيمية، قنطرة فم ترعة الديروطية، قنطرة فم ترعة البدرمان، قنطرة فم ترعة بحر يوسف، قنطرة فم ترعة ابوجبل وقنطرة فم ترعة الدلجاوى.

مع مرور السنين أثبتت الدراسات أن القناطر انتهى عمرها الافتراضى، لذلك قررت وزارة الرى إنشاء قناطر بديلة للقناطر القديمة.

ونرصد 15 معلومة عن المشروع الجديد لإنشاء قناطر جديدة فى ديروط :

1- طرح أعمال الخدمات الاستشارية للإشراف على تنفيذ مشروع قناطر ديروط الجديدة، بعد الانتهاء من إعداد التصميم التفصيلى لها.

2- تم الاتفاق عليه من خلال نفس المكتب الاستشارى فى مرحلة دراسات الجدوى.

3- المدة الزمنية لعقد الخدمات الاستشارية تبلغ 73 شهرًا .

4- من المتوقع تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل أساسية .

5- سيتم تقديم الدعم الاستشارى فى مرحلة العطاءات من شهر نوفمبر القادم حتى سبتمبر من العام القادم .

6- الأعمال المدنية للقناطر تبدأ من شهر سبتمبر من العام القادم إلى ديسمبر 2023.

7- سيتم تسلم المشروع و تشغيل وصيانة المشروع 2025.

8- القناطر الجديدة تهدف إلى تحسين أعمال الرى لزمام 1.5 مليون فدان تمثل 18% من مساحة الأراضى الزراعية فى مصر.

9- توفر منظومة تحكم آلية أوتوماتيكية حديثة ومتطورة من خلال غرفة تحكم ومراقبة للتصرفات المائية بالترع التى تغذيها المجموعة من أسيوط حتى الجيزة والفيوم .

10- تساهم فى ضمان توزيع منتظم على جميع فروع الترع.

11- تم توقيع اتفاقية قرض انشاء المشروع مع الجانب اليابانى خلال المؤتمر الإقتصادى للدول المانحة للمشروعات الاقتصادية والاستثمارية لمصر الذى عقد فى شرم الشيخ 2015 بين وزارة الرى وهيئة التعاون الدولى اليابانية .

12- تضمن عرض الحكومة اليابانية تقديم التمويل من خلال قرض يتضمن إعداد الرسومات والتصميمات ومستندات العقد وتمويل تكاليف أعمال التنفيذ والإشراف على التنفيذ.

13- تبلغ قيمة القرض (5.854 مليار ين يابانى اى ما يعادل حوالى مليار و200 مليون جنيه مصرى)، وسيتم تسديده على 30 عاماً.

14- أهمية المشروع تأتى فى ضوء منظومة تطوير وإحلال وتجديد منشآت التحكم على نهر النيل والترع الرئيسية نظرا لتقادمها.

15- يوفر المشروع 500 فرصة عمل أثناء التنفيذ.