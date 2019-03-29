video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 29 مارس 2019 04:37 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير الخارجية يستعرض مع نظيره السعودى مُستجدات الأوضاع الإقليمية

الجمعة، 29 مارس 2019 03:24 م
وزير الخارجية يستعرض مع نظيره السعودى مُستجدات الأوضاع الإقليمية وزير الخارجية سامح شكرى ونظيره السعودى إبراهيم العساف
كتب : أحمد جمعة
إضافة تعليق

التقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الجمعة بتونس، نظيره السعودي إبراهيم العساف، لاستعراض سُبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي المُتميزة بين البلدين الشقيقين وبحث مُستجدات الأوضاع الإقليمية، وذلك على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب تحضيراً للقمة العربية المُقررة يوم 31 مارس الجاري في تونس.

 

وصرح المُستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن اللقاء جاء في إطار التنسيق الاستراتيجي بين البلدين الشقيقين، وفي إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجلالة الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، وبما يُلبي مصالح وتطلعات شعبيّ البلدين.

 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شكري: زيارتي لأمريكا ركزت على العلاقات الثنائية وأكدنا موقف مصر من الجولان

اخبار مصر

اخر اخبار مصر

وزير الخارجيه

سامح شكرى

اخبار السعوديه

قمه تونس




لا تفوتك
الإعدام أو البدلة الزرقا لـ"عشرى" وشركاه.. تعرف على عقوبة خيانة الوطن

الإعدام أو البدلة الزرقا لـ"عشرى" وشركاه.. تعرف على عقوبة خيانة الوطن

متى وكيف يجرى تحديثها؟.. اعرف أهم 10 معلومات عن قاعدة بيانات الناخبين

متى وكيف يجرى تحديثها؟.. اعرف أهم 10 معلومات عن قاعدة بيانات الناخبين

فضائح الإرهابية عرض مستمر.. بهجت صابر يفتح النار على الإخوان: ورطونا وهربوا من المعركة.. الإخوانى المقيم فى أمريكا يعترف: مصر مستقرة ومش هتتأثر بدعوات التنظيم.. والقيادات تهتم فقط بتكوين الثروات وبناء العمارات

فضائح الإرهابية عرض مستمر.. بهجت صابر يفتح النار على الإخوان: ورطونا وهربوا من المعركة.. الإخوانى المقيم فى أمريكا يعترف: مصر مستقرة ومش هتتأثر بدعوات التنظيم.. والقيادات تهتم فقط بتكوين الثروات وبناء العمارات

التعليم: امتحانات نهاية العام تحددها المديريات مع الإلتزام بالمدة الزمنية

التعليم: امتحانات نهاية العام تحددها المديريات مع الإلتزام بالمدة الزمنية

عدلى القيعى يكشف مفاجأة لاسارتى فى مباراة القمة

عدلى القيعى يكشف مفاجأة لاسارتى فى مباراة القمة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة