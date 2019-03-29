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ميناء دمياط يستقبل 14سفينة متنوعة خلال 24 ساعة

الجمعة، 29 مارس 2019 07:07 م
ميناء دمياط يستقبل 14سفينة متنوعة خلال 24 ساعة ميناء دمياط -ارشيفيه
دمياط معتز الشربينى
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استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و 10 سفن بضائع عامة، بينما غادر 3 سفن حاويات و 8 سفن بضائع عامة  .
 
أصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 22 سفينة ، بالإضافة إلى 17 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول .
 
كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2663 طن قمح ، في حين غادر  عدد 114 سيارة نقل محملة بـ 5558 طن قمح .
 
وبذلك وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 143656 ، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 25374 طنا  ،و شملت حركة الصادر من البضائع العامة 8950 طن يوريا و 10054 طن فوسفات و 4769 طن رمل و 1250 طن أرز و 2520 طن مولاس  .
 
وقد غادر الميناء القطار رقم 2438 متوجها إلى السادس من أكتوبر بعدد عربات 20 عربة محملا بعدد 40 حاوية مكافأة .
 

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