ميليشيا الحوثى تمنع مسؤول دولى من حضور اجتماع كان مقررا فى مدينة الحديدة

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أكد مسؤول حكومى يمني، اليوم الجمعة، منع ميليشيات الحوثى رئيس لجنة إعادة الانتشار وفريق المراقبين الدوليين للأمم المتحدة الجنرال مايكل لوليسجارد من حضور اجتماع كان من المقرر انعقاده فى مدينة الحديدة.

ونقلت قناة (العربية الحدث) الإخبارية عن عضو الوفد الحكومى فى مشاورات السويد عسكر زعيل قوله ، عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر ، إن الحوثيين أغلقوا الطريق أمام مايكل لوليسجارد، ومنعوه من التحرك لعقد الاجتماع المزمع عقده مع الفريق الحكومى والحوثيين.

وأضاف زعيل أن فريق الحوثيين لم يحضروا الاجتماع ، الذى حضره فريق الحكومة، مشيرا إلى أن لوليسجارد عبر عن أسفه من عدم الحضور، وطلب من الفريق الحكومى إتاحة الفرصة له للتحدث إلى الحوثيين.