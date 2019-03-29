موسكو تختبر بنجاح أحدث منظومة روسية لصواريخ الدفاع الجوى من نوع "سوسنا"

موسكو /أ ش أ/

اختبرت موسكو بنجاح، اليوم الجمعة، أحدث منظومة روسية لصواريخ الدفاع الجوى من نوع "سوسنا".

وقال فاليرى ماكييف، المدير التنفيذى لمكتب "توتشماش" مصمم هذه المنظومة، فى تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك": "إن هذه المنظومة اجتازت الاختبارات الحكومية بنجاح"، مشيرا إلى أنه فى الوقت الحاضر يتم اتخاذ ما هو مطلوب من الإجراءات لتسليمها إلى القوات المسلحة الروسية.

وأضاف: "أن منظومة صواريخ الدفاع الجوى من نوع "سوسنا" تتميز بدرجة عالية من الفاعلية ودقة إصابة وسائل الهجوم الجوى وبدرجة عالية أيضا من الحيوية على أرض المعركة"، موضحا أن هذه المنظومة تتميز بالتشغيل الآلى الكامل لكافة العمليات أثناء المعركة وبالزمن القصير للغاية لرد الفعل.

وأشار إلى أنها تتميز كذلك بمدى إصابة قياسى بالمقارنة مع منظومات صواريخ الدفاع الجوى الروسية والأجنبية ذات نظام التوجيه ، الذى يعمل بأشعة ليزر.