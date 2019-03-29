موجز6.. السيسى يزور واشنطن فى الأسبوع الثانى من أبريل تلبية لدعوة "ترامب"

نشر موقع "اليوم السابع" عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، الرئيس عبد الفتاح السيسى يزور واشنطن فى الأسبوع الثانى من أبريل تلبية لدعوة "ترامب".

فيما يلى موجز أخبار "اليوم السابع" للساعة السادسة مساء..

صرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيقوم بزيارة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، خلال الأسبوع الثاني من شهر أبريل القادم، تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

تفقد عبد العظيم حسين ، رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، اليوم الجمعة ، منطقة جيزة أول ومأمورياتها ( العمرانية ، وفيصل ، وبولاق الدكرور) ، ومنطقة جيزة ثان والمأموريات التابعة لها (العجوزة والدقي والمهندسين ) وكذلك قام بزيارة منطقة القاهرة أول والمأموريات التابعة لها ( الخليفة والسيدة زينب ، ومصر القديمة ) رافقه في الجولة كل من محمد ماهر شحاته، مساعد رئيس مصلحة الضرائب ورئيس مركز كبار الممولين ، ومحمد عبد الله رئيس قطاع المناطق الضريبية ،و مختار توفيق ،رئيس قطاع التحصيل تحت حساب الضريبة ، ورضا الشيمي، رئيس منطقة جيزة أول ، وعادل يوسف، رئيس منطقة جيزة ثان .

تجاوزت الفنانة سمية الخشاب، أزمة طلاقها من الفنان أحمد سعد، واحتفلت بتخطى أغنيتها الجديدة "بتستقوى" 2 مليون مشاهدة، على يوتيوب.

يترأس رئيس مجلس الأمة الجزائرى، عبد القادر بن صالح، وفد بلاده المشارك فى أعمال القمة العربية العادية فى دورتها الثلاثون يوم الأحد المقبل، بالجمهورية التونسية.

سجلت أسعار الذهب اليوم الجمعة 29 مارس 2019 تراجع كبير بقيمة 6 جنيهات، حيث سجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجاً فى مصر 629 جنيها للجرام حتى الآن.

التقى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بقيادات الدعوة بمحافظة الجيزة بمقر ديوان عام المحافظة بمناسبة العيد المئوى للعيد القومى للمحافظة والاستعدادات لشهر رمضان المبارك.

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، غدا السبت، الحفل الذى يقيمه المجلس القومى للمرأة لتكريم المرأة المصرية والأم المثالية.

يملك النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسبانى، سجلاً تهديفياً رائعاً مع الفريق الكتالونى فى مختلف البطولات خلال الموسم الحالى 2018/2019.

كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية فى تقرير لها الجمعة، أن 12 ألف طفل وسيدة أجنبية، انخرط عائليهم فى صفوف تنظيم داعش الإرهابى، باتو بلا مأوى ويواجهون مصير مجهول، فى المخيمات السورية فى أزمة جديدة بدأت تطفو على السطح بعد هزيمة التنظيم الإرهابى.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، غدا السبت، تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وسيناء والوجه البحرى والقاهرة ومناطق من شمال الصعيد، مع انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا .

دائماً ما تشهد مباريات الأهلى والزمالك تألق بعض اللاعبين فى هذه اللقاءات المهمة والمؤثرة، ويلعب هؤلاء اللاعبين دوراً فى حسم نتيجة اللقاء وشهدت مباريات القمة الماضية تألق 9 نجوم أهلاوية، وهو ما نرصده فى السطور التالية حسب تقرير نشره الموقع الرسمى للأهلى:

أعلنت وزارة الداخلية التونسية أنه تم إيقاف شخصين يحملان الجنسية التونسية على خلفية الاشتباه بالتخابر مع أطراف أجنبية.

"أنا منافق إذا أنا موجود"، هذا القول ينطبق على أفعال البعض الذين يظهرون أنفسهم على أنهم ثورجية ولكن ينسون مواقفهم القديمة التى حاولوا فيها التقرب من الأنظمة السابقة، وظنوا أن الشعب المصرى ذاكرته ضعيفة، لا يتذكر كل كبيرة وصغيرة، والحقيقة أن الشعب يكشفهم على حقيقتهم.

استعدادات مكثفة للأجهزة الأمنية لموسم امتحانات الثانوية العامة، والتصدي لأية محاولات للغش، خاصة في ظل جنوح بعض الأشخاص لإنشاء صفحات متخصصة في تسريب الامتحانات عبر السوشيال ميديا.