مميش يستعرض مع محافظ الإسماعيلية موقف المشروعات التنموية بمنطقة القناة

الإسماعيلية - السيد فلاح - جمال حراجى

أشاد اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية العامة للقناة باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى ودعمه المتواصل، ومتابعته الدءوبة للموقف التنفيذى لجميع المشروعات القومية العملاقة التى يجرى تنفيذها بمنطقة قناة السويس ومحافظات القناة الثلاثة، والتى تستهدف إحداث طفرة كبيرة ونقلة نوعية بالمنطقة إضافة إلى تحقيق التنمية المنشودة لسيناء وشرق القناة بشكل مباشر إضافة إلى كونها واعتبارها نقطة الانطلاق الحقيقية لقاطرة التنمية لمصر والتى ستكون من أكبر المناطق الاقتصادية على مستوى العالم قريبًا.

جاء ذلك خلال استقبال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية بمبنى الإرشاد مقر رئاسة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وخلال اللقاء تم متابعة واستعراض الموقف التنفيذى لما يجرى تنفيذه من مشروعات على أرض المحافظة بالتعاون والشراكة بين الجانبين، وبحث تعزيز سبل التعاون المشترك من أجل استكمال مسيرة التنمية للمنطقة.











