وذكرت قناة (العربية) الإخبارية أن هذا يأتي بعد أن اجتمع لويسجارد مع الوفد الحوثي في أحد الفنادق بمدينة الحديدة اليمنية في جلسة استمرت لساعات دون الوصول إلى اتفاق.



وتخضع مدينة "الحديدة" الواقعة على ساحل البحر الأحمر لسيطرة الحوثيين، فيما تفرض القوات الحكومية حصارا عليها من الجهتين الجنوبية والشرقية منذ شهر أكتوبر الماضي.



يذكر أن الحكومة اليمنية والحوثيون كانا قد توصلا إثر مشاورات جرت في العاصمة السويدية ستوكهولم، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع بمحافظة الحديدة الساحلية، إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين، الذين يزيد عددهم عن 15 ألفا.



ولكن تطبيق الاتفاق يواجه عراقيل بسبب تباين بين الموقعين عليه في تفسير عدد من بنوده، في حين يتهم كل طرف الآخر بالمماطلة ووضع عراقيل أمام تنفيذ الاتفاق.