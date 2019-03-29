مقتل قيادى بتنظيم "داعش" و4 من معاونيه فى قضاء سامراء بالعراق

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أعلنت قيادة عسكرية عراقية، اليوم الجمعة، مقتل مسؤول تجنيد الأطفال بتنظيم "داعش" الإرهابى فى منطقة سامراء.

وذكر بيان لـ "قيادة عمليات سامراء - استخبارات اللواء الثالث سرايا السلام" أوردته قناة (الإخبارية) العراقية أنه تم قتل محمد انتخاب الذى يعد أخطر قيادى عسكرى فى تنظيم داعش، وهو المسؤول عن تجنيد الأطفال وتهيئة الانتحاريين وتنفيذ العديد من العمليات الإرهابية.

وأوضح البيان أنه همزة الوصل بيتن ما يسمى بولايتى "صلاح الدين" و"شمال بغداد"، لافتا إلى أنه قُتل بالإضافة إلى قتل 4 من معاونيه، فى عملية تمت بعد مراقبة تحركاته من قبل استخبارات اللواء الثالث لسرايا السلام.

وأضاف البيان أن أبرز عملياته، هى الهجوم على محطة الجالسية وتم إحباطها، والهجوم على منزل عضو مجلس محافظة صلاح الدين إسماعيل الهلوب بواسطة اثنين من الأطفال الانتحاريين، فضلا عن عدة هجمات استهدفت الجيش العراقى آخرها قبل شهر، إلى جانب عمليات إرهابية سابقة فى منطقة الإسحاقي، وقتل وتهديد العائلات فى مناطق عدة.