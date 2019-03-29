مشروع تخرج بإعلام الأزهر.. ندوة "التعليم الأزهري..تاريخ له مستقبل"

في إطار استكمال مسيرة الجهد والارتقاء، التي تشهدها كلية الإعلام جامعة الأزهر على مختلف الأصعدة، برعاية فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، ينظم قسم العلاقات العامة والإعلان، يوم الاثنين المقبل، ندوة تحت عنوان "التعليم الأزهري..تاريخ له مستقبل"، وتأتي تلك الندوة ضمن فاعليات مشروع التخرج الذي ينظمه عدد من أبناء قسم العلاقات العامة والإعلان تحت عنوان "التعليم الأزهري.. أصالة وتجديد".

تتناول الندوة الحديث عن أصالة التعليم الأزهري وتسليط الضوء على ما يتمتع به من مزايا عديدة ينفرد بها عن غيره، والتي تتسم بالرصانة في علوم وبحور اللغة العربية والعلوم الشرعية بجانب المواد الثقافية والعلمية ومواد التخصص، فضلا عن دوره في دعم قضايا الهوية، ومحاربة العنف والتعصب الديني.

ويحضر الندوة مجموعة من كبار الأساتذة والعلماء، من بينهم الشيخ "علي خليل" رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور" محمد أبوزيد الأمير" نائب رئيس الجامعة للوجه البحري، والدكتور"عبدالمنعم فؤاد" أستاذ العقيدة الإسلامية بالجامعة وعميد كلية العلوم الإسلامية للوافدين سابقا، ويقدم الندوة الإعلامي "محمد الشاعر" مُقدم برنامج الملف بقناة الرحمة الفضائية.

وتتضمن الندوة كلمة الشيخ "علي خليل" والتي يتحدث فيها عن كيفية مواجهة الأزهر للفكر المتطرف ودعوته إلى السلام والاعتدال من خلال مناهجه التي يقدمها لطلابه، متبوعة بكلمة الدكتور"محمد أبو زيد الأمير" والتي يتحدث خلالها عن الهجوم الممنهج على الأزهر الشريف.. الدوافع والوسائل، وتليها كلمة الدكتور "عبدالمنعم فؤاد" والتي يتحدث خلالها عن دور التعليم الأزهري في التوعية بقضاية الهوية الوطنية.

تأتي تلك الندوة تحت رعاية الدكتور غانم السعيد، عميد كلية الإعلام، والدكتور محمود الصاوي، وكيل الكلية، والدكتور رمضان إبراهيم، رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان بالكلية.