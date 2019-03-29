مسئولة أمريكية تبحث تطور ملف الحريات بالسودان

الخرطوم )أ ش أ(

بحثت مسئولة ملف أفريقيا بمكتب الحريات الدينية بوزارة الخارجية الأمريكية، سارا كريش، مع لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان بالمجلس الوطني (البرلمان) السوداني، وممثلين للأحزاب السياسية بالمجلس، اليوم الخميس بالخرطوم، تطور ملف الحريات بالسودان.

وذكر البرلمان السوداني - في بيان صحفي - أن كريش ناقشت مع اللجنة خطة العمل الأمريكية وتطور ملف الحريات بالسودان والقوانين المتعلقة بحقوق الإنسان فضلاً عن قضايا متعلقة بالمرأة.

واستعرضت كريش، مهمة مكتب الحريات الدينية بالخارجية الأمريكية الذي يعمل على رفع التقارير السنوية عن حالة الحريات الدينية بأفريقيا، منوهة بأن الكونجرس الأمريكي يتعامل مع التقارير الصادرة عن المكتب.