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محافظ الغربية: فحص 2.1 مليون مواطن بمبادرة 100 مليون صحة

الجمعة، 29 مارس 2019 06:17 ص
محافظ الغربية: فحص 2.1 مليون مواطن بمبادرة 100 مليون صحة حملة 100 مليون صحة - ارشيفية
الغربية - مصطفى عادل
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أعلن اللواء مهندس السعيد محافظ الغربية، أنه تم فحص مليونى و092032 مواطنًا بمبادرة 100 مليون صحة بمحافظة الغربية، وذلك طبقاً للإحصائيات الصادرة من قاعدة البيانات الإحصائية الصادرة بوزارة الصحة بالقاهرة بنسبة 137% من المستهدف اليومى البالغ نحو 55,356 ألف مواطن.
 
يذكر أن المستهدف الكلى يتعدى 3,3 مليون مواطن بمحافظة الغربية ووجه محافظ الغربية الشكر لكل القائمين على تنفيذ المبادرة داعياً الجميع إلى بذل مزيد من الجهد لتحقيق الهدف من المبادرة وهو جعل محافظة الغربية خالية من فيروس سى.

 


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