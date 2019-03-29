مأساة "ريتال" بالغربية مريضة سرطان الخلايا الجذعية وتحتاج للزراعة نخاع شوكى

الغربية - محمد طارق

تعيش الطفلة "ريتال خالد غالى" ذات الخمس سنوات مع اسرتها فى قرية شبرابابل مركز المحلة الكبرى مأساة حقيقية منتظرين دورها فى اجراء عملية زرع نخاع شوكى لانقاذ حياتها من الموت بعد اكتشافهم اصابتها بالمرض الخبيث " السرطان " وهى فى مقتبل العمر .

الصدفة لعبت دورا هاما فى حياة الطفلة " ريتال "عندما شعرت بتعب شديد فجأه وانتفاخ فى البطن وبعد اجراء الفحوصات فى مستشفى 57357 بالقاهرة ، واكتشفت اسرتها اصابتها بمرض السرطان فى الغده الكظرية اى ما يسمى " ورم الخلايا الجذعية " منذ سنوات ينهش فى جسدها النحيل وكانت حالتها متأخرة وادى الى تضخم الورم 20 سنتيمتر ،حينها نزلت الصدمة على اسرتها كالصاقعة ولم يكن فى حساباتهم ان تكون طفلتهم مصابة بأشد انواع مرض السرطان .

وقال خالد غالى والد الطفلة ل " اليوم السابع " استجمعنا قوتنا واستعنا بالله لبدأ رحلة العلاج بمستشفى 57357 لعلاج الاطفال بالقاهرة لان المرض وصل للنخاع الشوكى وتعتبر هذه المرحلة الرابعه فى شهر 12 عام 2017 واكدوا الاطباء انها تحتاج مبدئيا الى 6 جرعات كيماوى مكثفة وابتدت " ريتال " تستجيب للعلاج ووصلت نسبة الشفاء فى هذه المرحلة الى 40% وشعرنا بأملا جديدا فى الحياه وامكانية التعافى الكامل من المرض اللعين.



الطفلة ريتال



الطفله ريتال وسط اسرتها



الطفله ريتال



ريتال تحتاج إلى زراعة نخاع شوكي



مأساة طفله تحتاج إلى زراعة نخاح شوكي

وأضاف بعد الانتهاء من جرعات الكيماوى اجريت لها عمليه فصل الخلايا تمهيدا لعملية اخرى لزرع النخاع الشوكى " ذاتى " دون اللجوء الى التبرع ودخلت الطفله قائمة الانتظار الطويلة بمستشفى 57357 بالقاهرة منذ شهر يونية لعام 2018 مع استكمال العلاج بجرعات الكيماوى وتم تحديد مدة من 4 شهور الى 6 شهور منذ ذلك التاريخ لاجراء العمليه الجراحية.

وأوضح والد ريتال أن مر 10 أشهر ثقيلة على" ريتال" خاصة بعد انتهاء جرعات الكيماوى المحدده ولم تجرى العملية وعندما ذهبت الى ادارة المستشفى اكدوا ان قائمة الانتظار طويلة ومرور الوقت بدون علاج او عمليه ليس فى صالحها ويعرض حياتها للخطر بل ويؤدى الى عودته المرض مرة أخرى.

وناشدت أسرة الطفله أصحاب القلوب الرحيمة بإنقاذ حياة " ريتال " وإجراء العملية فى أسرع وقت .