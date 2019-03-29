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للأسبوع الرابع.. المجموعة المالية للسمسرة تتصدر ترتيب شركات الوساطة

الجمعة، 29 مارس 2019 08:10 م
للأسبوع الرابع.. المجموعة المالية للسمسرة تتصدر ترتيب شركات الوساطة البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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تصدرت المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال الأسبوع الماضى، وذلك للأسبوع الرابع على التوالى، بإجمالى قيمة تداول بلغت 876 مليون جنيه، بحصة سوقية بلغت 15.4%، وجاءت شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية فى المركز الثانى بإجمالى قيمة تداول بلغت 667.6 مليون جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 11.8%.
 
وحلت شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 634.5 مليون جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 11.2%، وفى المركز الرابع تأتى شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 533.2 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 9.4%، وفى المركز الخامس شركة فاروس لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 367.1 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 6.5%.
 
وجاء فى المركز السادس شركة بلوم مصر لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 327.3 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 5.8%، أرقام لتداول الأوراق المالية فى المركز السابع بقيمة تداول 295 مليون جنيه بنسبة 5.2%، وحل فى المركز الثامن شركة نعيم للوساطة فى الأوراق المالية بقيمة 232.7 مليون جنيه بنسبة 4.1%.
 
وحلت فى المركزين التاسع والعاشر شركتا سيجما لتداول الأوراق المالية وبايونيرز لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 224 مليون جنيه، و 223 مليون جنيه جنيه، بنسبة 3.9%، 3.9% على التوالى، جاء ذلك وفقا للتقرير الأسبوعى للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.
 

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للأسبوع الثالث.. المجموعة المالية للسمسرة تتصدر ترتيب شركات الوساطة

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