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كوريا الجنوبية: بيونج يانج تبقي منشأة تخصيب يورانيوم قيد التشغيل الطبيعي

الجمعة، 29 مارس 2019 02:00 م
كوريا الجنوبية: بيونج يانج تبقي منشأة تخصيب يورانيوم قيد التشغيل الطبيعي زعيم كوريا الشمالية
سول (أ ش أ)
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قالت وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية اليوم الجمعة  "يبدو أن كوريا الشمالية تحتفظ بمرفقها لتخصيب اليورانيوم في مجمعها النووي الرئيسي في يونجبيون، شمال العاصمة بيونج يانج قيد "التشغيل الطبيعي".

 

وقالت الاستخبارات الكورية الجنوبية، حسبما ذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، إن كوريا الشمالية أوقفت تشغيل مفاعل نووي بقوة 5 ميجاوات في مجمع يونجبيون أواخر العام الماضي.

واستمرت التكهنات التي تشير إلى أنه رغم تعليق كوريا الشمالية تجاربها النووية والصاروخية، إلا أنها حافظت على تشغيل برنامجها النووي رغم المحادثات مع سول وواشنطن الهادفة لتحقيق نزع السلاح النووي، وتعزيز نظام سلام دائم في شبه الجزيرة.

وفيما يخص أنشطة كوريا الشمالية في موقعها الرئيسي لإطلاق الصواريخ بعيدة المدى في دونج تشانج-ري على الساحل الغربي، قالت وكالة الاستخبارات إن الشطر الشمالي بدأ العمل لاستعادة منصة الإطلاق هناك في فبراير الماضي، وأنجزت تقريبا عملية إعادة التجميع.

وأثارت أعمال الترميم مخاوف من استئناف كوريا الشمالية إطلاق الصواريخ أو إجراء استفزازات عسكرية أخرى في عرض واضح لإحباطها عقب حالة الجمود التي هيمنت على المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة.

 

 


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كوريا الجنوبية

منشاة نووية




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